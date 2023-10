Návrh digitalizace přijímacího řízení na SŠ předložili poslanci všech klubů

Praha - Návrh ministerstva školství, aby zájemci o studium na střední škole mohli podávat tři přihlášky místo dvou, předložili poslanci ze všech sedmi frakcí ve Sněmovně. Podle jejich novely školského zákona budou moci žadatelé v přihlášce stanovit prioritní školy podle toho, kde by chtěli studovat nejvíc. Úspěšní žadatelé budou díky digitalizaci přijímacího řízení umístěni s ohledem na preferovanou školu a výsledky. Změna má urychlit obsazování středních škol.

Ministerstvo slibovalo novelu předložit do konce září, nakonec ji předložili poslanci kvůli zrychlení schvalovacího procesu. Požádali o její přijetí Sněmovnou už v prvním kole projednávání. Nejbližší schůze dolní parlamentní komory začíná příští týden.

Zavedení digitalizované formy přijímacího řízení na střední školy si stanovil jako cíl ministr školství Mikuláš Bek (STAN) při květnovém nástupu do funkce. Reagoval tak na komplikace, které letos způsobily dosavadní systém přijímacího řízení a zároveň zvýšený počet žadatelů o studium. Podle kritiků je dosavadní proces přijímacího řízení zdlouhavý, nepřehledný a způsobuje nejistotu těm, kteří jsou přijímáni až po náhradním termínu a na odvolání. Na potřebě změny přijímacího řízení se shodují politici i odborníci.

Nyní mohou žáci na vybrané střední školy posílat dvě přihlášky v papírové podobě. Přijetí na školu musí potvrdit odevzdáním zápisového lístku do deseti pracovních dnů. Po oznámení výsledků prvního kola přijímacího řízení se mohou neúspěšní uchazeči odvolávat a hlásit se do dalších kol přijímacích zkoušek. Ta vypisují střední školy, které po prvním kole nenaplnily své kapacity.

Novela má zrušit podávání zápisových lístků, neboť nově mají být uchazeči automaticky přijati do zvolené školy podle svých preferencí a zároveň výsledků v přijímacím řízení. "Toto rozřazení proběhne společně pro řádný i náhradní termín zkoušek. Tak se eliminuje období nejistoty uchazečů, jejich zákonných zástupců, ale i přijímajících škol, kdy nebylo zřejmé, zda uchazeči byli přijati či přijatí budou, zda na školu nastoupí či nikoli," uvedli ve zdůvodnění novely poslanci.

Nově mají být tímto způsobem podle stejného schématu řešena první dvě kola přijímacího řízení. Třetí a další kola budou již v gesci jednotlivých středních škol obdobně, jako je tomu doposud.

Informační systém elektronické přihlášky má do konce roku připravit Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Podle poslanců to má stát čtyři až šest milionů korun a provoz do 1,5 milionu korun ročně. Cermat, který je příspěvkovou organizací ministerstva školství, v červenci odhadoval, že by vytvoření a provoz nového programu měly stát 12 milionů korun s DPH. Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí koncem srpna bez dalších podrobností uvedl, že do tendru o zakázku se přihlásilo šest firem.