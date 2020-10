Návrh: Část budoucích peněz EU na zaměstnanost se vydá na dopravu

Praha - Česko plánuje zhruba dvě pětiny evropských peněz, které by mělo mít v příštích sedmi letech na zaměstnávání, celoživotní vzdělávání a sociální projekty, přesměrovat do dopravy a přeměny uhelných regionů. V Evropském sociálním fondu (ESF) by tak mělo zůstat asi 1,7 miliardy eur z přidělených 2,7 miliardy eur (asi 46 ze 73 miliard korun). Vyplývá to z návrhu rozdělení evropských peněz v letech 2021 až 2027, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Materiál má ČTK k dispozici.

Návrh se týká tří evropských fondů - pro regionální rozvoj, sociálního a soudržnosti. Celkem v nich má být na příštích sedm let zhruba 19,5 miliardy eur, tedy kolem 529 miliard korun. Evropskému sociálnímu fondu (ESF+) mělo připadnout asi 14 procent této sumy. MMR navrhuje podíl snížit na 9,4 procenta. Z původní sumy 2,7 miliardy eur by se měla miliarda eur převést do dopravy, technické podpory a uhelných regionů. O částku 1,7 miliardy eur, která v sociálním fondu zůstane, se pak mají podělit ministerstva školství a práce. Resortu práce má tak v příštích letech v operačním programu Zaměstnanost zůstat miliarda eur, tedy 27 miliard korun. V tomto období bylo v programu jednou tolik.

Z programu Zaměstnanost se platí projekty ke zlepšení zaměstnávání, péče o děti a další potřebné, na podporu zdravého stárnutí a dlouhodobé péče či začleňování a také pomoc nejchudším. Podle dřívějšího záměru by ministerstvo práce peníze chtělo v dalších letech využít třeba na rozšíření sociální ekonomiky, uplatnění mladých či dlouhodobě nezaměstnaných, jesle, další vzdělávání, technologie do sociálních služeb i podporu rodin s více dětmi.

Experti na sociální problematiku přesměrování části peněz z Evropského sociálního fondu kritizují. Poukazují na to, že se trh práce změní a pracovníky na to bude třeba připravit. Česko má být jednou ze zemí, kde po nástupu robotizace a digitalizace ubude nejvíc dosavadních pracovních míst. O potřebě mít vzdělanější pracovní sílu a ekonomiku s přidanou hodnotou mluví i odbory a zaměstnavatelé. Česká společnost navíc také stárne. Pracovníků bude ubývat, přibude seniorů. Péče a sociálních služeb je už nyní nedostatek, upozorňují odborníci.

MMR navrhuje přesměrovat ze sociálního fondu 589 milionů eur do fondu soudržnosti, z něhož se platí projekty v dopravě a životním prostředí zemím s HDP na obyvatele pod 90 procenty průměru EU. Přesunout by se tak mělo v přepočtu 16 miliard korun. Dalších 71 milionů eur se má převést do technické podpory.

Do nového fondu pro spravedlivou transformaci má putovat ze sociálního fondu 354 milionů eur, tedy asi 9,6 miliardy korun. Peníze se mají využít na přechod uhelných regionů na klimatickou neutralitu. Podporu mohou získat Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj.

Pro uhelné regiony by ČR mohla z EU dostat navíc přes půl miliardy eur, tedy přes 14 miliard korun. Ke každému přidělenému euru musí ale Česko přidat z fondu regionálního rozvoje (EFRR) a ze sociálního fondu 1,5 až tři eura.

Původně MMR počítalo s tím, že by se o čtyři pětiny takto dokládané částky postaral regionální fond a o pětinu sociální fond. Z něj se má ale nakonec vzít třetina sumy. "Tedy mnohonásobně méně prostředků se vyvádí z EFRR a významně více z ESF+," uvedlo MMR.

Podle něj není navrhované rozdělení peněz ještě konečné. Autoři uvedli, že Evropská komise konkrétní postup a převody upřesňuje a parametry se zohlední při dopracování Dohody o partnerství.

Podle stránek Evropské komise mělo Česko od roku 2014 do letoška k dispozici v Evropském sociálním fondu celkem 3,4 miliardy eur (asi 92,2 miliardy korun). Se spolufinancováním z českého státního rozpočtu suma činí dohromady 4,2 miliardy eur (nyní asi 113,8 miliardy korun).