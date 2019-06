Paříž - Legendární Martina Navrátilová má radost z nové vlny českých tenistek, které na Roland Garros zastoupily tradiční opory Petru Kvitovou a Karolínu Plíškovou. Obdivuje cit Markéty Vondroušové pro zkrácené údery a nadchlo ji, jak Kateřina Siniaková v Paříži vyřídila světovou jedničku Naomi Ósakaovou z Japonska.

"Je to vynikající, že český tenis pořád někoho má. Petra se zranila a skrečovala turnaj, Plíšková neměla dobrý den. A stejně máme dvě holky ve druhém týdnu," řekla osmnáctinásobná grandslamová šampionka ve dvouhře českým novinářům v Paříži, kde se chystá hrát doprovodný veteránský turnaj.

Líbí se jí hra devatenáctileté Vondroušové, kterou v úterý v Paříži čeká první grandslamové čtvrtfinále. "Věděli jsme, že má talent, ale teď se jí to všechno na antuce sešlo, věří si," řekla o velké české tenisové naději.

Doplnila, že miluje její "kraťasy", kterými je Vondroušová pověstná. "První míč druhého setu se Sevastovovou a hned jí ho tam krásně vystřihla. To byste neudělali líp, kdybyste ten míček házeli rukou. Fantazie. Má výborný cit v ruce. Sevastovová nevěděla, co má dělat. Obyčejně je to ona, kdo si takhle vodí lidi po kurtu. A teď to bylo naopak. Je to správný tenis," řekla dvaašedesátiletá česká rodačka Navrátilová.

A ocenila i výkon třiadvacetileté Siniakové ve třetím kole proti vítězce posledních dvou grandslamů Ósakaové. "Paráda, ta (Ósakaová) nevěděla, co má dělat. Šikovně jí míče vracela, používala kraťasy. Taky šikovná," uvedla na adresu emotivní Češky.

Všimla si, jak se Siniaková na kurtu často rozčiluje. "Když se na ni podíváte, tak si musíte myslet, že prohrává, i když vede. Je to velká bojovnice, ale hlavně se dokáže toho naštvání rychle zbavit a je ready na další míč. Co děláte mezi výměnami, to je vlastně jedno, když nejste extrémně moc negativní. Jí to takhle funguje, nemůžeme jí nic vyčítat," dodala Navrátilová.

Siniaková dnes v osmifinále nestačila na Madison Keysovou, takže v pavouku antukového grandslamu z českých tenistek zbyla už jen Vondroušová. Sokolovská rodačka se v úterý pokusí projít přes chorvatskou soupeřku Petru Martičovou do semifinále.