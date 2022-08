Navrátilová si nemyslí, že by Williamsovou čekal na US Open pohádkový konec

New York - Pokud americká tenistka Serena Williamsová ukončí po US Open svou bohatou kariéru, měla by se podle legendární Martiny Navrátilové připravit na to, že její loučení nemusí být mít pohádkovou tečku. Podle legendární Čechoameričanky by měla vítězka 23 grandslamových titulů počítat s předčasným koncem na turnaji a rozloučit se hlavně s grácií. Turnaj v New Yorku začne v pondělí.

Čtyřicetiletá Williamsová naznačila konec kariéry v článku pro zářijové vydání magazínu Vogue. Ačkoliv přesné plány neprozradila, očekává se, že se rozloučí právě na US Open, kde v roce 1999 získala první grandslamový titul. Podobně to vnímá i Navrátilová.

"Serena to udělala po svém a oznámila to velmi okouzlujícím způsobem v magazínu Vogue. Jenže neakceptuje porážky a věci, které přichází s tím, když se loučíte," řekla Navrátilová agentuře Reuters.

Podle vítězky 18 grandslamových titulů může být pro Williamsovou turnaj o to těžší, když bude vědět, že jde možná o její poslední. "Je to těžké. Když jsem končila, řekla jsem novinářům v roce 1993, že je to můj poslední rok. To ale byla chyba, protože pak byl pro mě každý turnaj nervákem," uvedla Navrátilová.

Williamsová letos sehrála čtyři zápasy a třikrát prohrála. Po roční pauze nejprve vypadla ve Wimbledonu v prvním kole s Francouzkou Harmony Tanovou, v Torontu se sice dostala do druhého kola, ale týden poté v Cincinnati skončila hned v úvodu. Na US Open bude hrát o 24. grandslamový titul a vyrovnání Margaret Courtové v čele historického žebříčku, Navrátilová však upozorňuje, že turnaj nemusí mít pohádkový konec, jaký by si Američanka přála.

"Emoce vás mohou vynést jen někam. Nevidím to na šťastný konec ve stylu Popelky, která vyhraje turnaj. Podle toho, jak teď hrála, nevypadá to, že by se měla zázračně vrátit a triumfovat. K tomu vám ani nepomůže stres, že jde zřejmě o poslední turnaj. Pokud to ale někdo může překonat, je to právě Serena," dodala Navrátilová.