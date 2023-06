Navrátilová převzala stříbrnou medaili předsedy Senátu

Praha - Legendární tenistka Martina Navrátilová obdržela stříbrnou medaili předsedy Senátu. Vítězka 59 grandslamových titulů převzala dnes ocenění v Hlavním sále Valdštejnského paláce z rukou šéfa horní komory Miloše Vystrčila (ODS) za "skvělé výkony a odvahu být sama sebou". Šestašedesátiletá rodačka z Prahy v roce 1975 emigrovala do USA a stala jednou z nejlepších hráček všech dob. Jako jedna z prvních známých osobností se také veřejně přihlásila k homosexuální orientaci.

"Říkala jsem si, co je to za ocenění. Zjišťovala jsem si to. Hrozně si toho vážím, ale většinou jsem byla zvyklá na zlato," rozesmála zaplněný sál Navrátilová. "Dali mi krásnou fotku prezidenta Václava Havla z roku 2003, kde píše: Naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře, nýbrž jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne," citovala Navrátilová, která se neubránila slzám.

Bývalá tenisová hvězda zhlédla na začátku ceremoniálu pamětní video medailonek. V sále ji podpořila rodina a řada tenisových osobností včetně Jana Kodeše nebo Heleny Sukové. V závěru si Navrátilová vysloužila potlesk vestoje.

"Jsem za tu medaili ráda a přijímám ji s pokorou. Budu se snažit dál reprezentovat svou vlast, jak nejlépe to půjde. Takhle brečím, když třeba hrají i naši hymnu. Pokusím se dál dělat správné věci a snad to dobře dopadne. Je potřeba dělat pořád kroky dopředu," uvedla Navrátilová, která emigrovala po US Open 1975.

V letech 1978 až 1987 byla celkem 332 týdnů světovou jedničkou ve dvouhře. Na grandslamech vyhrála osmnáctkrát dvouhru, jedenatřicetkrát uspěla v dámské čtyřhře a desetkrát ovládla smíšenou čtyřhru, což se nikomu jinému dosud nepodařilo. V roce 1983 prohrála jediný z 87 zápasů, v další sezoně vytvořila nový rekord sérií 74 zápasů bez porážky. Poslední grandslamový titul ve dvouhře získala v roce 1990 ve Wimbledonu.

"Když se u nás, Martino, o vás nepsalo, tak jsme věděli, že jste vyhrála. Žili jsme v kleci. A vy jste měla sílu a odvahu tu klec rozbít a vyletět z ní ven. Získala jste svobodu a stala se nejlepší tenistkou na světě. Přitom jste trpěla a trpěla i vaše rodina. Vy jste si ale šla za svým. Když si jdete za za svým, někdy musíte i trpět. Měli bychom si to pamatovat," uvedl Vystrčil.

Vedle tenisové kariéry ocenil i zásluhu Navrátilové v charitativních projektech a dalších životních činech. "Poté jste rozbíjela další klece a ukazovala cestu. Otevřeně jste mluvila a mluvíte, kým jste, s kým jste a jak žijete. A tím jste pomohla velkému množství lidí s podobným osudem. Nikdo z nás nemůže za to, jakým se narodil. Řekla jste a říkáte to veřejně a otevřeně. Já vám za to děkuji. Otevíráte lidem nejen oči, ale i duše. Pomáháte i slabým a zranitelným. Pomáháte těm, kteří jak říkáte, toho mají méně než vy. Jste odvážná a nikdy se nevzdáváte v životě stejně jako na tenisovém kurtu," doplnil Vystrčil.

Kariéru členka tenisové Síně slávy definitivně ukončila v říjnu 2006 krátce poté, co se díky triumfu v mixu na US Open stala na prahu padesátky nejstarší vítězkou grandslamu v historii. V posledních letech komentuje tenis, angažuje se v charitě, bojuje za práva homosexuálů, znevýhodněných dětí i zvířat. V roce 2010 a letos se léčila s rakovinou.