Navrátilová o Vondroušové: Zázrak, chci vědět, co je za jejím zlepšením na trávě

Londýn - Tenisová legenda Martina Navrátilová vyzdvihla nečekané zlepšení Markéty Vondroušové na travnatém povrchu. Postup české hráčky do finále Wimbledonu označila devítinásobná vítězka turnaje ve dvouhře za zázrak. Rodačku ze Sokolova chválila po dnešním duelu s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou za pohyb, údery i mentální nastavení. Ráda by si s ní popovídala, co za jejím vzestupem na trávě stojí. Novinářům také řekla, že má Vondroušová šanci i v sobotním finále proti Tunisance Uns Džábirové.

"Karolína Muchová se dostala před měsícem do finále v Paříži, což bych netipovala. A Markéta to obrátila. Po finále v Paříži (v roce 2019) je zázrak, co se jí povedlo," uvedla Navrátilová. "Předtím vyhrála na trávě čtyři zápasy za celou kariéru. Nevím, co se stalo. Ráda bych si s ní popovídala, abych zjistila, proč se tak zlepšila. Dneska vypadala na trávě jako veteránka. Předváděla fantastické výměny," chválila Navrátilová.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová předvedla v jejích očích proti Svitolinové skvělé kraťasy, rychlé údery i pohyb. "Největší rozdíl na trávě je, že si věří na běhání. Nohy a boty jí na trávě sedí. Udělala pár dvojchyb, což je normální, když na člověka přijdou nervy. V závěru ale servis zvládla. Kontrolovala zápas od začátku do konce," líčila šestašedesátiletá Navrátilová.

Přestože Vondroušová laborovala loni se zraněným zápěstím a před turnajem jí patřilo v žebříčku 42. místo, Wimbledon zvládá v očích Navrátilové skvěle. Vedle Svitolinové vyřadila také čtyři nasazené hráčky - Američanku Jessicu Pegulaovou (4.), Rusku Veroniku Kuděrmětovovou (12.), Chorvatku Donnu Vekičovou (20.) nebo krajanku Marii Bouzkovou (32.).

"Byla ve finále Roland Garros. Nedostala se tam omylem, což platí i tady, kdy porazila kvalitní hráčky. Zkušeností nemá málo. Na olympiádě také hrála finále. Co se týče trávy, něco jí klaplo v hlavě. Má dobrou bilanci proti špičkovým hráčkám. Věří si, což je devadesát procent úspěchu," doplnila.

Stejně jako u Navrátilové je i u Vondroušové výhodou její hra levou rukou. "Tohle pomáhá. Leváci využívají svůj servis vůči pravákům víc než praváci proti nim," řekla vítězka 59 grandslamových titulů. "Její hra je pro soupeřky nepříjemná. Její řezaný bekhend odskakuje velice nízko. Forhend zase skáče hodně vysoko. Ze servisu nedává velké rány, ale je nepříjemný. Výborně se pohybuje. Má šanci proti komukoliv," uvedla.

České tenisce přeje úspěch. "No jistě. I když má jiný styl, než jsem měla já, dokáže teď zahrát na každém povrchu. Má cit, všechny údery a rozumí hře. Ví, jak má danou situaci vyřešit," podotkla rodačka z Prahy

Vondroušová má podle Navrátilové šanci i v sobotním zápase o titul. Česká tenistka bude čelit loňské finalistce Džábirové. "Určitě ji má. Když zavřou střechu, může jí to sedět. Když nefouká vítr, hrajeme my Češi líp. Proti Pegulaové jí to pomohlo. Začala si věřit. Dnes tak začala od prvního míče," dodala Navrátilová.