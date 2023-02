Navrátilec Okuliar přiblížil Hradec Králové čtyřce: Jsme jak blízko, tak daleko

Hradec Králové - Naposledy nastoupil slovenský útočník Oliver Okuliar za hokejisty Hradce Králové začátkem ledna, kdy se v utkání s Třincem zranil. Do sestavy se vrátil o šest týdnů později v dohrávce proti stejnému soupeři a hned ji rozhodl zlomovým gólem i asistencí u vítězné branky.

Okuliarovi se v prosinci dařilo, formu mu však ukončilo zranění po faulu Daniela Voženílka. Teď prožil obtížný návrat. "První třetina pro mě byla dost těžká, ještě jsem byl zavařený. Zápasy jsou úplně něco jiného než tréninky. Ve druhé třetině už jsem se trochu oťukal, ale ještě to nebylo dobré," zhodnotil sebekriticky svůj výkon po odmlce.

Utkání pro něj ale mělo šťastný konec. Dlouho nerozhodný stav 2:2 zlomil ve 47. minutě využitou přesilovou hrou, o tři minuty později navíc asistoval u gólu Marka Zachara. Oceláři v závěru už jen snížili a Mountfield vítězství udržel. Bylo pro něj už šesté v řadě. "Výhru jsem si přál a že jsem k ní pomohl gólem, to je takové plus," řekl Okuliar.

Právě proti soupeři, který ho po Novém roce vyřadil ze hry, měl úspěch pro slovenského útočníka patrně speciální příchuť. "Nechci to rozebírat. Co se stalo, stalo se," odmítl, že by na Třinec nastoupil s větší motivací.

Zápas vyšel nejen jemu, ale i dalším dvěma útočníkům, kteří se do hradecké sestavy vrátili z marodky. Skórovali i Zachar a také Radek Pilař. "Možná je to falešná forma," zasmál se Okuliar. "Bůh ví, jak to bude ve středu. Budeme se snažit pracovat pro tým a je jedno, kdo dá góly," ujistil před další bitvou s Litvínovem.

Hokejisté Mountfieldu se díky výhře posunuli před Liberec a na čtvrtý Třinec ztrácejí už jen bod. Situaci navíc mají ve vlastních rukou, neboť v pátek ještě hrají na ledě Ocelářů a můžou je tak v tabulce předehnat. Na přímý postup do čtvrtfinále ale ještě cílí i Bílí Tygři a bez šance nejsou ani Olomouc či Plzeň.

"Podle mě jsme jak blízko, tak daleko. Soustředíme se zápas od zápasu, hrajeme na čtyři pětky a každý ví, co má dělat. Makáme," ujistil Okuliar a přirovnal duely v této fázi ročníku k play off. "Hraje se o dost. Čtvrtý tým bude mít hodně dní na oddech," podotkl.

Právě Hradec Králové s Třincem si v aktuálním týdnu oddech nedopřejí, shodně odehrají čtyři zápasy. "Je to důležitý týden. Jsme na jeho začátku a musíme dál pracovat jako dneska," uzavřel po cenném vítězství nad obhájcem titulu.