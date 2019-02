Ostrava - Kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil navzdory porážce s Nizozemskem ocenil způsob, jakým jeho svěřenci bojovali o postup na finálový turnaj tenisového Davisova poháru. Nadchl ho výkon sedmnáctiletého Jiřího Lehečky, lepší debut během třinácti let u týmu snad ani nezažil.

Odveta za rok a půl starou porážku v baráži se českým tenistům nevydařila, tentokrát Nizozemcům podlehli 1:3. Navrátil ale svůj tým ocenil. "S výkonem celého mužstva jsem hrozně spokojenej, protože kluci tam nechali duši proti kvalitnímu soupeři," řekl na tiskové konferenci.

Jednička českého týmu Jiří Veselý po vykloubení prstu na pravé noze dohrával se sebezapřením už páteční dvouhru, přesto dnes nastoupil do čtyřhry. "Kdyby to nebyl Davis Cup a nereprezentovali jsme Českou republiku a český tenis, tak by do čtyřhry už taky nenastoupil," prozradil kapitán.

Do dvouhry proti Robinu Haasemu už Veselého nasadit nemohl a při zranění Adama Pavláska musel zvolit mezi juniory Lehečkou a Tomášem Macháčem. Ukázal na mladšího z nich a Lehečka ho rozhodně nezklamal. Debut v týmové soutěži s ním nezamával a odvážnou hrou přinutil Haaseho hrát tři sety. "Jsem třináctým rokem kapitán a byl jsem u různých premiér. Myslím, že tohle byla nejlepší premiéra. Klobouk dolů," pochválil Lehečku, kterého společně se synem Michalem trénuje.

Ukázalo se, že nominace juniorů byl dobrý krok. "Jeden z nich dostal šanci a myslím, že to splnilo účel. Neopomněl bych ani Macháče, který tady v trénincích taky předváděl skvělé výkony," pochvaloval si Navrátil. "Když se takhle bude pracovat a ještě nebude zraněný Adam Pavlásek, tak ten tým není starý a má perspektivu," doplnil.

Veselému je pětadvacet let, Pavláskovi o rok méně. Z aktuálního jádra týmu tak nemá dlouhodobější perspektivu jen třiatřicetiletý Lukáš Rosol.

Rosol s Veselým litovali promarněných šancí, chválili Lehečku

Lukáš Rosol s Jiřím Veselým litovali, že nedokázali v dnešní čtyřhře proměnit ani jeden ze tří mečbolů. Český tým by tím v kvalifikačním zápase s Nizozemskem dostali do vedení 2:1 a přiblížili by ho postupu na premiérový finálový turnaj Davis Cupu. Oba zkušení tenisté ale ocenili výkon sedmnáctiletého Jiřího Lehečky, který pak nečekaně potrápil nizozemskou jedničku Robina Haaseho.

Bod ze čtyřhry byl za stavu 1:1, který panoval po pátečních dvouhrách, pro vývoj zápasu klíčový. Také proto nastoupil do deblu Veselý, i když si v pátek vykloubil prst na pravé noze. "Sám jsem do rána cítil, že do té čtyřhry jít musím, i kdybychom dostali ve dvou setech na zadek. V té pozici, ve které jsme byli, ta čtyřhra byla klíčová. Přece jenom se v té čtyřhře nemusí ten člověk tolik hýbat," řekl. Definitivně se o jeho startu rozhodlo po rozehrávce zhruba hodinu před zápasem.

V Davisově poháru spolu Rosol s Veselým nastoupili poprvé, ale už spolu dříve hráli na turnaji v Šen-čenu. Tam těsně prohráli a stejná situace se opakovala, když zápas ztratili navzdory třem mečbolům v tie-breaku rozhodujícího setu. Po zápase přemítali, co mohli v klíčových chvílích udělat jinak. "Prostě se to takhle sešlo. Bylo tam tolik variant... Po boji je každý generál," poznamenal Rosol. "Mohlo tam toho být tolik, co by to ukončilo. Nestalo se, je to sport," doplnil ho Veselý.

Do dvouhry proti Haasemu nenastoupil, protože tam by se musel pohybovat mnohem více, což by se zraněnou nohou nezvládl. Z lavičky tak sledoval, jak skvěle si při daviscupové premiéře počíná sedmnáctiletý Lehečka. "Je to obrovský talent. Všem dneska ukázal, že jeho hra je velmi jedovatá. Myslím, že hodně dlouho nikdo takovou premiéru nedokázal odehrát. Všichni víme, jaké ty premiéry jsou. Smekám před ním, jak to dokázal zahrát," řekl Veselý o svém náhradníkovi, který ale nakonec vyřazení neodvrátil.

Stejně jako Rosol je Veselý připravený pomoci českému týmu i v zářijové baráži. Nyní ale bude muset vyřešit problém s prstem. "Určitě jsou tam ty vazy povolené a bude mít tendenci se to vracet. Budu muset mít ten prst chráněný, abych to místo tolik nezatěžoval, aby k tomu vykloubení nedošlo znovu," doplnil Veselý.