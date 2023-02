Navrátil nechá zřejmě proti Portugalcům do čtyřhry Macháče s Pavláskem

Maia (Portugalsko) - Čeští tenisté zřejmě nastoupí do dnešní čtyřhry kvalifikace Davisova poháru proti Portugalsku s původně nahlášenou dvojicí Adam Pavlásek, Tomáš Macháč. Ve videorozhovoru s českými novináři to řekl kapitán Jaroslav Navrátil, který očekává, že i soupeři zachovají avizované duo Francisco Cabral, Nuno Borges. Češi vedou po úvodních dvouhrách 2:0 a dělí je od postupu do finálové fáze jediné vítězství.

"Když bude Tomáš fyzicky v pořádku, tak nechám asi debl, jaký jsem nahlásil," uvedl Navrátil po skončení sobotního programu. "Vím, že Jirka (Lehečka) by šel hrát také, ale sázím i na dřívější zkušenosti z Argentiny a Izraele, kde odehrál dvouhry, pak začal čtyřhrou a v té další dvouhře to nebylo ideální. Když tedy Tomáš řekne, že do toho jde, tak ten debl nechám," řekl kapitán.

Dvaadvacetiletý Macháč absolvoval v sobotu takřka tříhodinový souboj s Joaem Sousou, kterého porazil 7:6, 3:6, 6:2. Lehečka předtím zdolal Borgese dvakrát 6:4. "Musím dbát na to, že se Jirka chce soustředit na svého singla, který možná bude neméně důležitý. Pár Pavlásek, Macháč je navíc konkurenceschopný," podotkl Navrátil

Pětašedesátiletý kapitán povolal 78. deblistu světa Pavláska právě kvůli čtyřhře. "Vedeme 2:0 a můžeme hrát s otevřeným hledím. Máme v neděli tři pokusy a doufám, že budeme v prvním nebo druhém zápase úspěšní, abychom to ukončili," přál si Navrátil.

Podle něj nemají důvod měnit nahlášené duo ani Portugalci. "Ti dva jsou sehraní a vyhráli pár challengerů a dalších turnajů. Jsem přesvědčený, že tenhle pár také zůstane," řekl Navrátil.

Čtyřhra začne v 16:00 SEČ. V dalších dvouhrách by se měli podle vývoje utkat Lehečka se Sousou a Macháč s Borgesem. "Pořadatelé to s časem trochu podcenili. Mělo se začít hrát minimálně v jednu nebo ve dvě hodiny. Oni nám ale asi věří, že ten zápas skončí dřív, tak tomu budu věřit také," dodal s úsměvem Navrátil.