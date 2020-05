Návrat prvního stupně do škol vyžadoval hlavně plánování

Brno - Zjistit od rodičů zájem o vzdělávání ve škole, zájem o odpolední pobyt dětí ve škole, o vydávání obědů a poté na všechny tyto aktivity vypracovat časový harmonogram tak, aby se skupinky dětí nepotkaly. Příprava na návrat žáků prvního stupně zpět do škol představovala pro ředitele základních škol cvičení v logistice. Co vše bylo nutné zajistit, popsal ČTK ředitel brněnské ZŠ v ulici Husova Roman Tlustoš.

"Z celkem 312 žáků prvního stupně se jich nahlásilo k docházce 205, to je přibližně 66 procent. Obecně to vyšlo tak, že až na jednu výjimku máme v každé třídě pouze jednu skupinu. Dělit budeme pouze jednu pátou třídu, tam se nahlásilo 20 dětí," konstatoval Tlustoš.

Vedení školy muselo vypracovat časový harmonogram toho, jak budou jednotlivé skupinky do školy přicházet. Podle nařízení ministerstva školství musí školy zabránit tomu, aby se na některém místě potkalo větší množství dětí.

"Jako první budou přicházet nejmladší žáci, páťáci jsou naštěstí v jiné budově, takže se s ostatními nesetkávají," dodal ředitel školy v centru Brna.

Skupinky po maximálně 15 dětech, do kterých jsou děti rozdělené, se nesmí během dne smísit ani potkat. Kromě rozpisu příchodu do školy tak vedení muselo rozplánovat i harmonogram obědů ve školní jídelně a na odpolední část pobytu ve škole i rozpis využívání školního dvora.

"Máme štěstí, že sídlíme ve staré budově, která má prostorově velkorysé třídy. Zajistit odstup mezi žáky nejméně 1,5 metru tak nebyl problém. Složitější situace byla s jídelnou, kde bylo třeba rozdělit zástěnou už tak malý prostor," dodal Tlustoš.

I když někteří členové školního personálu patří k rizikovým skupinám co se nákazy koronaviru týče, do práce nastoupí všichni. Kvůli udržení skupinek i v průběhu odpoledne musejí vychovatelkám z družiny pomoci asistenti pedagogů. "Zatím se nám podařilo všechno zajistit bez problémů, ty by ale nastaly, kdyby někdo ze zaměstnanců onemocněl, to by byla komplikace," dodal ředitel.

Škola stejně jako ostatní ZŠ v Brně dostala od vedení města příděl jednorázových roušek i bezdotykový teploměr, měřit teplotu u vstupu do školy se ale nechystá. "Pokud by si učitelé všimli nějakých příznaků nemoci, teplotu žákovi změří, izolují jej od ostatních dětí a okamžitě kontaktují rodiče, aby si jej odvedli domů," doplnil Tlustoš.

Děti z prvního stupně, tedy od první do páté třídy, se mohou do lavic vrátit od pondělí 25. května. Jejich účast ve škole je ale dobrovolná, dopoledne budou pracovat na úkolech, které zároveň budou učitelé odesílat těm, kteří zůstali doma. Školy většinou zajišťují i odpolední hlídání dětí, možnost aktivit jsou ale omezené. Některé školní jídelny ani nezačnou vařit teplé obědy a dětem budou jen vydávat studené balíčky, které budou jíst ve třídě. Základní a střední školy se uzavřely 11. března, od 11. května mohou do škol docházet žáci devítek, aby se připravili na přijímačky na střední školy.