Návrat na skif nebyl složitý, vše se ale ukáže až v závodě, řekl Synek

Záhřeb (Chorvatsko) - Nejlepšího českého veslaře historie Ondřeje Synka čeká o víkendu premiérový start na skifu v této sezoně. Osmatřicetiletý pětinásobný mistr světa se chtěl letos původně věnovat závodům na dvojskifu, po nevydařeném mistrovství Evropy se ale vrátil zpět do své hlavní disciplíny a na nadcházejícím Světovém poháru se poprvé poměří s konkurencí.

"Zpět na skif jsem se už přeorientoval docela dobře, nějak jsem se s ním za ty tři týdny sžil. Nebylo to nic složitého, na skifu jsem jezdil 16 let, na jaře jsem na něm trochu trénoval, ale přece jen v závodě to bude trochu něco jiného. Zatím je to velká neznámá," uvedl Synek v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která jej zastupuje.

Rodák z Brandýsa nad Labem chtěl původně letos závodit s Jakubem Podrazilem na větší posádce a pokusit se na dvojskifu kvalifikovat na olympijské hry v Tokiu. Po ME, na kterém obsadili až 11. místo, jim ale bylo jasné, že by zřejmě neuspěli. Synek se proto vrátil na skif, na němž pro Česko již olympijskou účast vybojoval na MS v roce 2019.

"V jaké jsem formě? Doufám, že v dobré. Ale uvidíme, jak to půjde, protože jsem víceméně dva roky na skifu nezávodil. Bude to hodně těžké, ale doufám, že to půjde," přál si Synek, který se do Chorvatska vydal v týdnu sám autem. "Moc se mi to tady líbí, naposledy jsem v Záhřebu závodil před 21 lety na mistrovství světa juniorů s Kubou Hanákem, skončili jsme třetí na dvojskifu. Mají to tady hrozně hezké, velký multifunkční areál, čistá voda, je to tady super," pochvaloval si.

Synek plánuje, že se v sezoně představí ve Světovém poháru dvakrát. Po Záhřebu se chystá i za tři týdny do Lucernu. Poté už se bude chystat na olympiádu. "Určitě se chci dostat do finále, ale opravdu teď vůbec netuším a nemůžu říct, jak na tom jsem. Když se dostanu do finále, případně budu bojovat o nějakou z medailí, bude to úplně super a budu nejvíc nadšený. Udělám maximum, už se na to moc těším," řekl Synek.

Konkurenci na skifu v minulých týdnech moc nesledoval. "Soupeře uvidím až na závodech. Teď není co spekulovat. Všichni jsou rychlí a ti, kteří mají být rychlí, rychlí jsou. Spíše to bude o tom, jak rychle se dokážu přeorientovat a jak mám natrénováno ze zimy. A myslím si, že mám natrénováno dobře, jen nám to na dvojskifu nevyšlo," dodal dvanáctinásobný medailista z mistrovství světa.