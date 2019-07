Návrat k parlamentní volbě prezidenta nemá podporu

Praha - Návrat k parlamentní volbě prezidenta, který by podle pondělního komentáře na serveru Forum 24 požadoval předseda ODS Petr Fiala, politici z dalších sněmovních stran většinou nepodporují. Podle místopředsedy hnutí ANO a ministra životního prostředí Richarda Brabce by to byl krok zpátky. Ústava by se neměla měnit ani například podle předsedy Starostů a nezávislých (STAN) Víta Rakušana nebo šéfa poslanců ČSSD Jana Chvojky.

Podle Fialy má současný prezident Miloš Zeman dojem, že díky přímé volbě má silnější mandát, a může proto porušovat ústavu.

"Já bych nebyl pro zrušení přímé volby. Myslím, že má svoje místo a lidé ji vzali za svou. Přímá volba skutečně znamená nejvyšší účast, to je ten začátek přímé demokracie," řekl dnes novinářům Brabec. "Bral bych to jako krok zpátky, kdybychom se vraceli k nepřímé volbě," dodal.

"Já si moc dobře pamatuji, jak probíhala volba parlamentní, že to bylo z pozice diváka nedůstojné divadlo - od pískání, přes výhružky, podplácení, ústní napadání. Představte si to v dnešní době. A to tam ty (parlamentní) komory byly ještě zhruba obsazeny standardními stranami, co spolu nějak komunikovaly. Dnes je to složení Sněmovny a Senátu úplně jiné. Já si skoro nedokážu představit, že bychom se v tomhle složení na něčem rozumném dokázali domluvit," uvedl místopředseda ANO a předseda Sněmovny Radek Vondráček. Fialův návrh považuje za snahu zaujmout média.

Podle Chvojky ČSSD podpořila v roce 2011 zavedení přímé volby a po osmi letech stále trvá na tom, že to bylo správné rozhodnutí. "Myslíme, že by občané měli mít právo vybrat si prezidenta napřímo a ne prostřednictvím volených zástupců. Tak tomu bylo v minulosti a viděli jsme, že leckdy ta volba prezidenta nebyla úplně důstojná," poznamenal.

"Já jsem toto vyjádření pana předsedy ODS Fialy naprosto nepochopil. To je jako kdyby nefungovala Sněmovna, tak byste začal řešit, jestli volby do Sněmovny tak, jak je známe, není lepší zrušit nebo změnit," řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj se přímou volbou prezidentovy kompetence nezměnily. "Jenom psychologicky už není závislý tolik na tom, co si o něm myslí poslanci nebo senátoři," doplnil.

Bartoš také uvedl, že je spíše důležité hovořit o tom, zda by se neměla posílit role jedné či druhé komory Parlamentu v případě, že prezident nekoná v souladu s ústavou. "To, že prezident si v nějaké chvíli dělá, co chce, a má konflikty s ústavou, rozhodně nevyřešíte tím, že změníte způsob volby," dodal.

"S respektem k ústavě jsem velmi obezřetný k takto zásadním zásahům. Nepřijde mi rozumné ji měnit kvůli manýrům jednoho člověka. Kladu si také otázku, kdo by případně byl zvolen dnešním Parlamentem?" napsal ČTK předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

S návrhem nesouhlasí ani předseda SPD Tomio Okamura. "Musíme to zásadně odmítnout. Prosazujeme přímou volbu a k ní i odvolatelnost politiků. To se týká i prezidenta," řekl v úterý novinářům. Podporu nápad občanských demokratů nenašel ani u STAN. "Ústava by se neměla měnit na základě jedné špatné zkušenosti, že máme prezidenta, který ústavu nectí," řekl v úterý Rakušan. Podle něj by změna ústavy kvůli jednomu člověku ukazovala i na jistou neúctu k základnímu zákonu země. Už dříve návrh odmítl i šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

Šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik v úterý uvedl, že komunisté byli jediní, kteří zavedení přímé volby v současné podobě nepodpořili. "Jedním z hlavních důvodů naší nepodpory byl fakt, že šlo pouze o holý akt přímé volby, nebyl doprovozen dalšími změnami zejména kompetencí," uvedl.

Zeman v současnosti odmítá vyhovět návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), přestože podle ústavy návrhu předsedy vlády vyhovět musí. V roce 2017 se Zeman zdráhal odvolat tehdejšího ministra financí Babiše a spekuloval o tom, že by demise premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) nemusela znamenat konec celého kabinetu.