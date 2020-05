Návrat dětí do škol nemá na nákazu vliv, shodli se ministři EU

Brusel - Částečný návrat žáků do škol v řadě zemí Evropské unie zatím neměl negativní vliv na příznivý vývoj pandemie covidu-19. Po videokonferenci unijních ministrů školství to prohlásila chorvatská ministryně Blaženka Divjaková, jejíž země Radě EU předsedá. O znovuotevření škol před letními prázdninami rozhodlo 22 zemí evropského bloku, většinou je účast žáků a studentů nepovinná.

Pouštět děti znovu do škol začala v posledních týdnech velká část unijních zemí, od těch méně zasažených jako jsou Česko, Maďarsko či pobaltské země až po Francii nebo Belgii, kde registrovali řádově více nakažených. Podle chorvatské ministryně dnes zástupce žádné z vlád neinformoval, že by obnovení výuky mělo vliv na šíření koronaviru.

"Doprovázejí to vždy velmi přísná hygienická opatření, učí se po malých skupinách většinou do 15 žáků," vylíčila obdobné postupy členských států Divjaková. Někteří epidemiologové se přitom obávali, že právě mezi dětmi se může virus začít znovu šířit; to se ale podle ministrů po prvních týdnech nepotvrdilo.

V některých více zasažených zemích jako je Francie čelily úřady kritice rodičů i expertů za rozhodnutí nenechat školy zavřené až do letních prázdnin. Vlády přitom řešily dilema, jak vyvážit riziko šíření viru mezi dětmi s přínosem, který by otevření škol mělo pro pracující rodiče a tím i pro celé hospodářství. Podle Divjakové však země nemotivuje pouze snaha umožnit lidem pečujícím o školáky návrat do práce, ale také zájmy samotných dětí, z nichž řada byla téměř dva měsíce bez kontaktu s kamarády.

"Měli bychom brát v úvahu nejen jejich bezpečnost, ale i sociální a emoční potřeby," podotkla chorvatská ministryně.

Až do září se školy rozhodly nechat zavřené koronavirem nejzasaženější jihoevropské země Itálie a Španělsko. V nich mají podle expertů delší vynucené prázdniny pádný důvod navíc. Zdejší děti jsou v rámci rodin v mnohem užším kontaktu s prarodiči než v dalších částech Evropy. Právě starší lidé přitom při nynější pandemii patří k nejzranitelnějším skupinám.