Návrat Čechů z Řecka je bez problémů, MZV neeviduje nikoho k evakuaci

Praha - Návrat českých občanů z Řecka postiženého požáry je víceméně bez problémů, vládní letadla zatím není potřeba vyslat. Novinářům to řekl premiér Petr Fiala (ODS). České ministerstvo zahraničí uvedlo, že od pondělí neeviduje žádného turistu, který by aktuálně potřeboval asistenci při evakuaci z Řecka. Doporučení necestovat na celý ostrov Rhodos, který je požáry postižený nejvíc, resort nyní nevydá. Podle cestovních kanceláří mnoho lidí na tento ostrov stále odletět chce.

Každý, kdo uvažuje o cestě na Rhodos, by měl podle premiéra Fialy bedlivě poslouchat pokyny a doporučení především ministerstva zahraničí. "Cestovní kanceláře situaci vyhodnotily tak, že nadále aspoň do některých částí tohoto ostrova posílají zájezdy a české občany. Já bych tady byl hodně opatrný," řekl dnes Fiala. Dodal, že si nemyslí, že lze v tuto chvíli cestu na Rhodos doporučit, ale je to podle něj na rozhodnutí každého.

České ministerstvo zahraničí turistům doporučuje, aby necestovali do oblastí, které jsou požáry postižené. Na Rhodu jsou aktuálně nejpostiženějšími oblastmi Asklipeio, Gennadi, Bati, Kalathos, Laerma, Malonas, Masari a Lindos, uvedl úřad v pondělí večer na webu. Vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva Martin Smolek dnes uvedl, že doporučení necestovat na celý ostrov Rhodos resort nyní nezavede.

Ministerstvo zahraničí od začátku týdne podle Smolka neeviduje žádného českého turistu, který by aktuálně potřeboval asistenci při evakuaci z Řecka. "Dokonce jsme nezaznamenali žádného českého turistu, který by neměl u sebe doklady," dodal. Na Rhodu je podle něj zhruba 4500 českých turistů, číslo se pro tento týden nejspíš ustálí. V celém Řecku, na ostrovech i pevninské části, je podle něj přibližně 9000 až 10.000 českých turistů.

"V současné chvíli poskytujeme konzulární pomoc přímo na letišti. Společně s delegáty cestovních kanceláří se nám daří podle mě velmi dobře všechny zpáteční lety odbavovat a nevzniká žádný větší problém," uvedl Smolka. Také podle předsedy vlády je návrat českých občanů z Řecka do vlasti víceméně bez problémů. Vládní letadla zatím podle Fialy není potřeba vyslat, protože kapacity jsou dostatečné.

Cestovní kanceláře (CK), které dnes ČTK oslovila, mají aktuálně dostatek míst na to, aby klienti mířící v nejbližších dnech na Rhodos mohli využít bezplatné změny destinace či termínu. Mnoho lidí ale stále na Rhodos odletět chce, uvedli mluvčí CK. Klientům na Korfu, kde hasiči také bojují s lesními požáry, podle nich v tuto chvíli nehrozí nebezpečí.

Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková ČTK řekla, že změnu destinace či termínu klientům letícím na Rhodos nabídnou i menší CK, pokud budou mít volná místa. "Cestovní kancelář nechce přijít o klienty, ať už je malá, nebo velká," řekla. Změna zájezdu podle ní není jednoduchý proces, vstříc CK často nevychází například letecké společnosti, doplnila.

Někteří klienti by ale plánovanou dovolenou v Řecku chtěli raději zrušit. Z vyjádření tuzemských pojišťoven vyplývá, že pojištění storna cesty lze uplatnit jen na ta místa, kde už hoří, tedy pouze do oblastí, které jsou přímo uvedeny na stránkách ministerstva zahraničí. Některé z nich však pojištění storna uplatňují i na místa, kde požáry teprve hrozí.

Na řeckém ostrově Rhodos hoří sedmým dnem. Hašení komplikuje vítr i vysoké teploty, ochlazení se čeká až ve čtvrtek. Evakuace dnes začaly také na ostrově Korfu, nejvyšší stupeň výstrahy nově platí na Krétě, píše server BBC News.

Na řeckém ostrově Euboia se dnes poblíž města Karystos zřítilo letadlo, které zasahovalo proti lesním požárům. Informovala o tom řecká státní televize ERT. Stroj Canadair patřil Řecku a na jeho palubě byli dva lidé, řekl agentuře AFP mluvčí hasičů Jannis Artopios.