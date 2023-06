Navalnyj stojí ve vězení znovu před soudem, hrozí mu desítky let za mřížemi

Melechovo (Rusko) - Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj dnes stanul znovu před soudem, a to přímo ve věznici s nejpřísnějším režimem Melechovo v ruské Vladimirské oblasti. Odpykává si tam předchozí devítiletý trest za údajnou zpronevěru a pohrdání soudem. Sedmačtyřicetiletý Navalnyj čelí novým obviněním ze založení a financování "extremistické organizace", výzvám k "extremismu", zapojení nezletilých do páchání nebezpečné činnosti a z "rehabilitace nacismu". Politikovi hrozí až 30 let odnětí svobody, jak dříve uvedl sám Navalnyj a jeho poradci, napsal server Meduza, působící v lotyšským exilu.

Agentura AFP napsala, že vězeňský proces s Navalným ilustruje ovzduší represí uprostřed války Ruska proti Ukrajině.

Spolu s Navalným je souzen i Daniel Cholodnyj, bývalý technický ředitel kanálu Navalnyj Live, který působí na serveru YouTube.

Novináře se rozhodli nevpustit do soudní síně, podobně ani Navalného rodičům nedovolili být ve stejné síni jako jejich syn. Novináři mohou soud sledovat prostřednictvím videopřenosu v jiné místnosti, ale spojení je podle serveru Mediazona tak špatné, že není rozumět, o čem se v soudní síni hovoří.

Navalnyj, který svou politickou dráhu zahájil bojem proti korupci, ale úřady posléze zakázaly jeho protikorupční organizaci jako extremistickou, již dříve odmítl obvinění z extremismu jako absurdní. Uvedl také, že podle vyšetřovatelů mu hrozí vojenský soud, který by jej mohl za "terorismus" odsoudit na doživotí.

Opoziční předák je vnímán jako nejvýraznější kritik režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Dřívější odsouzení i nová obviněn odmítá jako vykonstruovaná z politických důvodů. Obviňuje vládce Kremlu z toho, že se jej pokusil nejen umlčet, ale i sprovodit ze světa otravou bojovou látkou ze skupiny novičok, ze které jej vyléčili v berlínské nemocnici. Kreml tato obvinění odmítá a popírá, že k otravě vůbec došlo, jakkoli ji potvrdili západní experti.