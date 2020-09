Navalnyj se chce vrátit do Ruska, k zotavení potřebuje měsíc

Berlín - Předák ruské opozice Alexej Navalnyj, který se po otravě v Rusku léčí v Německu, se chce vrátit do vlasti, k zotavení ale ještě potřebuje nejméně měsíc. Dnes to novinářům v Berlíně na virtuální tiskové konferenci řekl slovinský filmový a hudební producent Jaka Bizilj, který Navalného transport z Ruska na berlínskou kliniku Charité organizoval.

"Myslím si, že Navalnyj bude potřebovat nejméně měsíc, aby se zotavil," řekl Bizilj. Ke zlepšování jeho zdravotního stavu Bizilj řekl, že je to neuvěřitelně rychlé ve srovnání s členem ruské protestní skupiny Pussy Riot Pjotrem Verzilovem, jehož převoz po otravě do Německa před dvěma lety rovněž organizoval.

Bizilj poukázal na to, že Verzilov trpěl ještě asi tři týdny halucinacemi, na rozdíl od Navalného ale strávil v kómatu kratší dobu. V tomto srovnání byl tedy stav Navalného vážnější, ačkoli Verzilov pak na zotavení v Berlíně potřeboval dva měsíce.

O Navalného návratu do Ruska Bizilj nepochybuje, i když opoziční předák dostal nabídky zůstat v Německu či odjet například do Kanady. "Jeho tým dal ale jasně najevo, že se chce do Ruska vrátit," řekl. Dodal, že i v době Navalného kómatu jeho tým nadále tvrdě pracoval v politické a aktivistické práci v Rusku. "V ní chce Navalnyj pokračovat," dodal.

Navalnyj je od úterý v domácí léčbě. Kde přesně opozičník je, ale Bizilj nesdělil. Podle lékařů je možné, že se Navalnyj po otravě paralytickou látkou ze skupiny novičok zcela zotaví, nelze ale ani vyloučit trvalé následky.

Kritik Kremlu zkolaboval 20. srpna v letadle, jímž se vracel ze Sibiře do Moskvy. Nejprve jej ošetřovali v Omsku. Po mezinárodním tlaku a naléhání rodiny byl v bezvědomí soukromě přepraven do Berlína, kde v nemocnici strávil 32 dní.

Rusko čelí silnému tlaku ze zahraničí, aby úřady případ Navalného vyšetřily a pachatele pohnaly před soud. Moskva ale stále odmítá, že byl Navalnyj otráven v Rusku. Odvolává se přitom na informace od lékařů v Omsku, kteří tvrdí, že jejich laboratorní testy neprokázaly žádnou otravu ani přítomnost toxických látek.