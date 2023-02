Navalnyj: Rusko směřuje na Ukrajině k porážce, mělo by platit reparace

Moskva - Vězněný ruský opozičník Alexej Navalnyj v dnešním prohlášení důrazně odsoudil invazi své země na Ukrajinu. Označil ji za nevyprovokovanou agresivní válku, která Rusko uvrhla na dno. Moskva podle něj směřuje k nevyhnutelné porážce, po níž by měly následovat reparace Ukrajině, návrat k hranicím z roku 1991 a změna politického systému v Rusku.

Navalnyj v předvečer prvního výročí invaze uvedl, že "nespravedlivou agresivní válku proti Ukrajině" zahájil ruský prezident Vladimir Putin pod směšnými záminkami, s cílem udržet se u moci a zapsat se do dějin jako "dobyvatel" a "sběratel zemí". "Konečná vojenská porážka může být odložena za cenu životů dalších statisíců mobilizovaných vojáků, ale je obecně nevyhnutelná," míní.

"Rusko musí nechat Ukrajinu na pokoji a umožnit jí, aby se rozvíjela tak, jak chtějí její obyvatelé. Zastavit agresi, ukončit válku a stáhnout všechna svá vojska z Ukrajiny," uvedl Navalnyj. Ukrajinu by mělo podle Navalného Rusko uznat v hranicích z roku 1991, tedy včetně anektovaného poloostrova Krym a nyní okupovaných území na východě a jihu země.

Vyzval také, aby Rusko po dosažení příměří a zrušení západních sankcí začalo Ukrajině platit reparace za způsobené škody, na něž by získávalo prostředky z prodeje ropy a zemního plynu. Ve spolupráci s mezinárodními institucemi by měly být rovněž vyšetřeny válečné zločiny, kterých se podle Navalného Rusko na Ukrajině dopustilo.

"Narazili jsme na dno, a abychom se znovu vynořili, musíme se od něj odrazit. Bylo by to eticky správné, racionální i výhodné," napsal opozičník. "Musíme odstranit Putinův režim a jeho diktaturu. Ideálně prostřednictvím všeobecných svobodných voleb a svolání ústavodárného shromáždění," dodal s tím, že Rusko by se mělo vydat "evropskou cestou" rozvoje.

Šestačtyřicetiletý Navalnyj byl loni v březnu odsouzen k devítiletému trestu za pohrdání soudem a za údajnou krádež peněz, které shromáždil na svou prezidentskou kampaň. Ještě dříve mu justice vyměřila 2,5 roku vězení kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku, když se vzhledem k hospitalizaci v Německu nedostavoval na povinné kontroly. Opoziční vůdce tvrdí, že obvinění proti němu jsou vykonstruovaná s cílem udržet nejhlasitějšího kritika Kremlu za mřížemi.