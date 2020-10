Navalnyj řekl, že za jeho otravou stál Putin

Berlín - Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj řekl německému časopisu, že za zločinem proti němu stál ruský prezident Vladimir Putin. Podle Německa byl kritik Kremlu otráven nervově paralytickou látkou novičok. Opozičník zdůraznil, že se nebojí.

"Tvrdím, že za zločinem stál Putin, a nemám žádné další verze toho, co se stalo," řekl Navalnyj podle agentury Reuters časopisu Der Spiegel v rozhovoru, který má být zveřejněn během dneška.

"Necítíš žádnou bolest, ale víš, že umíráš," řekl Navalnyj o chvíli, kdy na něj jed začal působit. Dodal, že se vrátí do Ruska. "Mým úkolem je nyní zůstat nebojácný. A já se nebojím!" dodal.

Navalnyj byl letecky přepraven z Ruska do Berlína v srpnu poté, co zkolaboval během vnitrostátního letu z Tomska do Moskvy. Kvůli Navalnému musel letoun přistát v Omsku, kde byl opozičník hospitalizován a posléze přepraven do berlínské nemocnice Charité. Zde se léčil 32 dnů, než byl minulý měsíc propuštěn. Nyní se zotavuje na neznámém místě. Předpokládá se, že vůdci ruské opozice bude trvat alespoň další měsíc, než znovu získá kondici, aby se mohl vrátit do vlasti a obnovit politickou činnost.

Navalnyj v Rusku podle německých expertů zkolaboval po kontaktu s nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Berlín společně s Evropskou unií proto od Ruska žádají vysvětlení incidentu. Kreml popřel jakoukoli účast na incidentu a uvedl, že ještě neviděl důkazy o spáchání trestného činu.

Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu uvedla, že o odpovědi na kauzu chce rozhodnout až poté, co Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) uzavře vyšetřování. Pak podle kancléřky bude Evropa diskutovat o odpovídající reakci.