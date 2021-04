Navalnyj na instagramu uvedl, že má teplotu a kašel

Moskva - Vězněný kritik Kremlu Alexej Navalnyj má teplotu 38,1 stupně Celsia a ošklivý kašel. Navalnyj to dnes napsal na svém instagramovém účtu. Uvedl rovněž, že tři z 15 vězňů v jeho vězeňském oddělení byli hospitalizováni s podezřením na tuberkulózu.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj si již dříve stěžoval, že ho trápí silné bolesti zad a pravé nohy a nedostává se mu adekvátní lékařské péče. Řekl, že mu ve věznici poskytují jen běžné tabletky a mast proti bolesti a nechtějí mu dát léky, které mu předepsal jeho lékař. Opozičník také prohlásil, že nezná svou diagnózu. Ve středu oznámil, že v části pravé a později také levé nohy ztratil citlivost, a vyhlásil protestní hladovku. Už delší dobu si rovněž stěžuje, že ho vězeňská stráž v noci budí každou hodinu.

Policie Navalného zadržela v lednu po návratu z Německa, kde se zotavoval z otravy loni v srpnu. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. V únoru mu ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska.

Jeden z nejvýznamnějších kritiků prezidenta Putina se nachází v Pokrovu ve Vladimirské oblasti ve vězeňské kolonii IK-2, která je známá striktním režimem.