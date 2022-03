Navalnyj dostal za podvod a pohrdání soudem devět let vězení

Moskva - Ruský soud v novém procesu poslal opozičního předáka Alexeje Navalného na devět let do vězení poté, co jej už dopoledne uznal vinným z podvodu a pohrdání soudem. Oznámila to agentura TASS. Soud mu rovněž vyměřil pokutu ve výši 1,2 milionu rublů (nyní asi 258.000 korun). Prokuratura pro známého kritika Kremlu žádala v souvislosti s těmito obviněními 13 let vězení. Navalnyj je v současné době ve věznici, kde si odpykává zhruba 2,5letý trest kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku za údajnou zpronevěru. Vinu odmítá.

Rozsudek soudu zatím nenabyl právní moci a lze se proti němu odvolat, píše TASS, podle níž si má opozičník trest odpykat ve věznici s přísným režimem. "Trváme na Navalného nevině a proti dnešnímu rozsudku se odvoláme," reagovala na verdikt advokátka opozičního předáka Olga Michajlovová. Agentura Reuters nicméně podotkla, že dnešní verdikt vyřadí nejznámějšího odpůrce ruského prezidenta Vladimira Putina na léta z aktivní politiky.

"Devět let. No, jak říkávaly postavy z mého oblíbeného televizního seriálu The Wire: Odsedíš si jen dva dny. Den, kdy jdeš dovnitř a den, kdy vyjdeš ven," objevilo se krátce po dnešním rozsudku na twitterovém účtu Navalného.

"Navalnyj se dopustil podvodu, tedy krádeže cizího majetku pomocí lsti," uvedla podle agentury TASS už dopoledne soudkyně Margarita Kotovová. Podle serveru Kommersant soudkyně předního ruského opozičního aktivistu shledala vinným ze zvlášť rozsáhlého podvodu. "Navalnyj se dopustil otevřeného pohrdání soudem," pronesla o něco později Kotovová.

Ruské úřady podle Kommersantu v únoru proti opozičnímu předákovi Navalnému zahájily nový proces, ve kterém ho obvinily ze zpronevěry darů a urážky soudu během loňského procesu za hanobení válečného veterána Ignata Arťomenka, ve kterém ho soud shledal vinným a uložil mu pokutu.

V současném procesu prokuratura Navalného obvinila z toho, že prý použil pro osobní účely stovky milionů rublů převedené do různých fondů včetně jeho Fondu boje s korupcí. Šlo o peníze na jeho prezidentskou kampaň v roce 2018, ale úřady opozičníka k volbám nepustily kvůli předchozímu odsouzení. Podle obžaloby Navalnyj věděl, že se voleb nebude moci zúčastnit, ale přesto shromažďoval peníze, přičemž pro sebe prý utratil 356 milionů z více než 588 milionů rublů (v dnešní měně asi 76 milionů ze 126 milionů Kč). Ve čtyřech případech, které soud vyslechl, dosáhla škoda přibližně 2,7 milionu rublů, napsala dnes ruskojazyčná služba stanice BBC.

Sám Navalnyj už dříve prohlásil, že je nevinen, a podotkl, že za vraždu se obvykle dávají mírnější tresty, než jaký pro něj nyní žádá prokuratura.

Pětačtyřicetiletý kritik současného ruského režimu se předloni několik měsíců zotavoval v Německu z otravy, kterou podle západních laboratoří způsobila bojová látka ze skupiny novičok. Navalnyj obvinil Kreml, ten nařčení odmítl a zpochybnil i samotnou otravu.

Policie opozičníka po návratu do vlasti zatkla a nyní si odpykává zhruba 2,5 roku vězení kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku za údajnou zpronevěru. Navalnyj označil své věznění za politicky motivované s cílem zhatit jeho politické ambice. V zemi loni vypukly kvůli jeho věznění rozsáhlé protesty, proti nimž úřady tvrdě zasáhly. Úřady mezitím Navalného organizace označily za "extremistické" a uzavřely je.

Opozičního vůdce a jeho příznivce ruské úřady označily za podvratné živly odhodlané destabilizovat Rusko s podporou Západu, poznamenala dnes agentura Reuters. Mnoho Navalného spojenců z Ruska uprchlo, aby se vyhnuli restrikcím nebo věznění ve vlasti. Jeho příznivci nicméně na sociálních sítích nadále vyjadřují své politické postoje, včetně nesouhlasu s ruskou invazí na Ukrajině, dodal Reuters.