Navalnyj byl asi otráven vodou z lahve v hotelovém pokoji

Moskva - Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl otráven jedem v lahvi s vodou ze svého hotelovém pokoji v sibiřském městě Tomsk, nikoliv na místním letišti, jak se dříve myslelo, usoudil Navalného tým. Dnes zveřejnil své podezření na sociálních sítích společně s videozáběry z Navalného hotelového pokoje.

Kritik Kremlu minulý měsíc náhle onemocněl při vnitrostátním letu z Tomska do Moskvy. Letoun musel nouzově přistát v Omsku, kde byl Navalnyj hospitalizován a posléze přepraven zvláštním letem do Berlína, kde se zotavuje v nemocnici Charité. Podle Německa byl hlavní oponent ruského prezidenta Vladimira Putina otráven nervově paralytickou látkou novičok, čili zakázanou chemickou zbraní. Rusko tvrdí, že nevidělo žádné důkazy, že by Navalnyj byl otráven.

"Záběry z hotelových kamer zabavilo ministerstvo vnitra. Ale vyšetřování i tak nezačalo," napsala Navalného mluvčí Kira Jarmyšová na twitteru.