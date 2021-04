Navalného spolupracovnice byla odsouzena k podmíněnému trestu

Moskva - Moskevský soud dnes odsoudil spolupracovnici uvězněného opozičního politika Alexeje Navalného, právničku protikorupčního fondu Ljubov Sobolovou k podmíněnému trestu jednomu roku nápravných prací za násilné vniknutí do cizího bytu. Oznámily to tiskové agentury. Inkriminovaný byt podle Navalného týmu obýval pracovník tajné služby FSB z komanda, které se loni v srpnu pokusilo Navalného otrávit. Obhajoba podle agentury Interfax ohlásila, že se proti verdiktu odvolá.

"Soud se rozhodl uložit Sobolové podmíněný trest v podobě nápravných prací na dobu jednoho roku se strháváním deseti procent z výplaty ve prospěch státu," přečetla z rozsudku soudkyně Inna Šilobodinová podle agentury TASS. "Podle verdiktu budou Sobolové každý měsíc strhávat deset procent z jejího příjmu," vysvětlil Interfax.

Prokuratura žádala potrestat Sobolovou dvacetiprocentní srážkou ze mzdy. Soud podle TASS přihlédl k polehčující okolnosti v podobě nezletilé dcery odsouzené, ale i k přitěžující okolnosti, že trestný čin spáchala skupina osob.

Sobolová se podle vyšetřovatelů vetřela do domu pod falešnou záminkou, ve dveřích bytu násilím odstrčila jeho majitelku (tchýni předpokládaného agenta FSB), načež bytem prošla a natočila si jej na mobilní telefon.

Nápravné práce v Rusku podle dostupných informací představují mírnější druh trestu, kdy odsouzený buď pracuje na místě určeném úřady, anebo si trest odpykává na svém pracovišti formou srážky ze mzdy ve prospěch státu.

Za násilné vniknutí do cizího bytu hrozí v Rusku podle listu Kommersant až dva roky za mřížemi.

Ruská policie Navalného zadržela hned při lednovém návratu z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá, vyšetřit otravu odmítá. V únoru mu ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska.