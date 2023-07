Navalného každý den nutí ve vězení poslouchat stále stejnou Putinovu řeč

Moskva - Vězněného ruského opozičního představitele Alexeje Navalného nutí ve vězení už 100 dní v kuse poslouchat stále stejný dvouhodinový projev ruského prezidenta Vladimira Putina. Upozornila na to stanice Nastojaščeje vremja. Ruská ochránkyně lidských práv Olga Romanovová stanici řekla, že jde o snahu o převýchovu, ale i mučící metodu.

"Je to taková populární věc. Nekonečný poslech příšerných vlasteneckých písní v podání (rappera) Shamana a (zpěvačky Naděždy) Babkinové, to je také mučení," sdělila Romanovová, zakladatelka organizace Russia Behind Bars, která usiluje o dodržování práv vězněných lidí.

"Nebo také sledování pořadů státních televizních kanálů. Zabývají se tím lidé, jejichž intelektuální, morální, etická a estetická úroveň je tak nízká, že už nemůže být nižší," uvedla Romanovová. Lidé, kteří nutí vězně jako Navalného k poslechu či sledování takovéto produkce, nemají podle ní právo kohokoli převychovávat.

Že jde o mučící metodu, si myslí také psychoanalytička Anastasija Rubcovová. "Je to jako čínské mučení, kdy vám zezadu na krk padají kapky vody. Prvních deset minut se vám zdá, že nejde o nic hrozného, ale po několika dnech člověk začíná šílet," vysvětlila.

Navalnyj je ve vězení v neobvykle tvrdých podmínkách, přesto svoji situaci komentuje s humorem. "Jste vůbec normální? Pusťte jiného Putina. Nebo snad pronesl málo projevů?" vyjádřil se Navalnyj ke skutečnosti, že musí poslouchat stejný projev stále dokola. Příspěvky na sociálních sítích zveřejňuje prostřednictvím právníků a svých příznivců.

Navalnyj je vnímán jako nejvýraznější kritik Putinova režimu. Nyní si odpykává devítiletý trest za údajnou zpronevěru a pohrdání soudem. Nově mu ale hrozí až 30 let odnětí svobody v dalším případu. Úřady ho viní například ze založení a financování "extremistické organizace" nebo zapojení nezletilých do páchání nebezpečné činnosti. Opoziční předák dřívější odsouzení i nová obvinění odmítá jako vykonstruovaná z politických důvodů.