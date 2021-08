Nausch Sluková uvedla, že seděla u Voráčka, Perušičova agentura chce kompenzace

Praha - Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková uvedla, že v letadle do Tokia seděla blízko lékaře Vlastimila Voráčka, prvního ze šesti pozitivně testovaných Čechů na olympijských hrách. Později se nákaza potvrdila i u jejího manžela Simona Nausche a u ní, takže s Barborou Hermannovou přišly o olympijský turnaj. Poblíž Voráčka při letu speciálem Českého olympijského výboru (ČOV) seděli také plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner a jejich trenér Andrea Tomatis, tvrdí Sluková. U Perušiče se koronavirus prokázal den po příletu. Čeští reprezentanti proto přišli o úvodní duel ve skupině, v níž nakonec vypadli. Agentura Sportfin, která je zastupuje, chce s ČOV jednat o kompenzacích.

Nausch Sluková s vidinou OH loni odložila snahu o mateřství a pořád kvůli neúčasti v Tokiu cítí velké zklamání. "Ačkoliv nechci nikoho pranýřovat, mám potřebu, jako přímý účastník letu, uvést pár věcí na pravou míru. Seděla jsem se Simonem jen ob jednu řadu za doktorem Voráčkem, a to celou cestu do Tokia. Stejně tak Simon, moje parťačka Bára, Ondra Perušič s Davidem Schweinerem i jejich trenérem Andreou Tomatisem. Přímo v řadě za námi pak seděl stolní tenista Pavel Širuček," uvedla ve vyjádření pro média. Vedle Perušiče byl z této skupiny pozitivně testovaný ještě Širuček.

Voráček měl pozitivní test bezprostředně po příletu a lidé, kteří s ním byli v nejužším kontaktu, putovali do karantény. S japonskými úřady komunikoval takzvaný covidový styčný důstojník (CLO) Jan Exner. Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser minulý týden v rozhovoru pro Českou televizi nařkl zástupce ČOV z toho, že podváděli při označování lidí, kteří byli v kontaktu s infikovaným lékařem. ČOV to popřel s tím, že v letadle nebyl pevně daný zasedací pořádek a případy se řešily individuálně. "Když jsem pak zpětně četla vyjádření hygieny, tak jsem zcela nepochybně byla, z pohledu toho, jak jsme v letadle seděli, blízký kontakt pana doktora Voráčka, který byl prvním pozitivně testovaným po příletu do Tokia," doplnila dnes Nausch Sluková.

Nechce spekulovat o tom, kdo byl v tomto ohnisku takzvaným pacientem nula. "Primární problém vnímám v tom, že se do letadla evidentně dostal někdo s covidem. Věřila jsem, že opatření před charterovým letem budou taková, aby se právě tomuhle zamezilo. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsme s týmem zvolili formu společného transportu. A to se evidentně nestalo," posteskla si. Pražští hygienici uvedli, že v okolí jednoho z nakažených pasažérů byly tři osoby, u kterých se po odletu prokázala v Česku nákaza covidem-19. Podle médií se jednalo o Voráčka, ale hygienici to odmítli potvrdit.

Nausch Sluková je smutná z toho, jakým směrem se zatím vyšetřování ubírá. "Cítím snahu problém bagatelizovat a přehodit na nás sportovce, že jsme nebyli zodpovědní. To mě na tom všem mrzí asi nejvíc," uvedla. Vedle olympijských her přišla také o mistrovství Evropy, na kterém bude její parťačka startovat s Marií Sárou Štochlovou. Hermannová o rozdělení míst v letadle hovoří stejně. "Můžu potvrdit, že jsme v letadle seděli s celou beachvolejbalovou partou v těsné blízkosti doktora Voráčka," uvedla.

Ačkoliv i ona přišla o olympiádu, nikdo z ČOV ji prý nekontaktoval, aby se zeptal na její názor na události v letadle. "(Šéf mise) Martin Doktor se na místě snažil zařídit co nejlepší podmínky, ale ruku v ruce s japonskou organizací to nebylo až tak úspěšné. Navíc prodlevy mezi našimi otázkami a příchozími odpověďmi byly až moc dlouhé. Na nás, kteří jsme přišli o olympiádu, se trochu zapomnělo a jelo se dál, jako by se nic nestalo. Přes moji agenturu Sport Invest nás ale kontaktoval Filip Neusser, který byl v Tokiu, a nabízel nám, že je připravený s čímkoliv pomoct," doplnila.

Předseda ČOV Jiří Kejval na závěr olympijských her v Tokiu zdůraznil, že se leteckým speciálem bude dál zabývat. Na dnešní odpoledne svolal ČOV k tomuto tématu tiskovou konferenci. Předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta v pondělí vyzval ČOV k náhradě škod pro sportovce, kteří se nemohli OH kvůli koronaviru zúčastnit.

O kompenzacích chce s ČOV jednat agentura Sportfin, zastupující Perušiče se Schweinerem. Tvrdí, že jejich komplikace v Tokiu způsobila špatná organizace dopravy ze strany ČOV. "V této těžké chvíli stojíme za našimi hráči stejně jako za jejich trenérem Andreou Tomatisem, které považujeme za jedny z největších profesionálů v českém sportovním prostředí. Bohužel škody, které byly napáchány, jsou obrovské, a to jak v oblasti public relations, tak plnění marketingových smluv, bonusů apod. Jménem našich klientů budeme požadovat po Českém olympijském výboru (ČOV) jako organizátorovi transportu na OH v Tokiu zahájení jednání o kompenzacích škod," uvedl v tiskové zprávě ředitel společnosti Martin Lébl.

Perušič se nyní chystá se Schweinerem na mistrovství Evropy ve Vídni. Byl by rád, kdyby vyšetřování vneslo do událostí kolem letu jasno. "Všechny potřebné informace jsme předali hygienické stanici, se kterou plně spolupracujeme, a věříme, že závěry jejího vyšetřování pomohou odpovědět na většinu otázek s celou kauzou spojených. Obecně bych byl rád, aby tato sportovní tragédie vedla ke komplexní a konstruktivní diskuzi, jejímž výstupem by ideálně mělo být vyvarování se takových situací v budoucnosti," řekl.