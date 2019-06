Nausch Sluková se zranila, ale na MS chce hrát

Hamburk - Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková si pár dní před začátkem mistrovství světa zlomila malíček na pravé noze. Navzdory úrazu, který utrpěla při pádu na kluzké dlažbě, ale nevzdává účast na šampionátu, který začne v pátek v Hamburku. Informovala o tom agentura Sport Invest, která nejlepší český pár zastupuje.

Je ale otázka, zda Nausch Sluková se zraněnou nohou zvládne odehrát MS i další turnaje v sezoně, která je klíčová pro olympijskou kvalifikaci. "Načasování zranění je nešťastné. Z role jednoho z týmů, který by mohl usilovat o dobrý výsledek, nás dává do úplně jiné pozice, že ani nevíme, jak budeme schopné hrát, jestli odehrajeme jeden, dva nebo tři zápasy," posteskla si v tiskové zprávě Nausch Sluková.

Trenér Simon Nausch konzultoval zranění s odborníky v Česku, Rakousku i Německu. Názor lékařů nebyl jednotný, někteří doporučovali konzervativní léčbu, jiní operaci a určitá skupina odborníků nepovažuje za problém, pokud bude Sluková s bandáží a pod injekcemi proti bolesti hrát. Český tým se rozhodl zkusit poslední variantu.

Třicetiletá beachvolejbalistka po zranění zkusila udělat několik kroků na písku. "Bylo to poměrně pozitivní, ale pravý test přijde až teď, kdy potřebujeme malíček dostat do hratelné podoby, abych mohla zabrat, trénovat, skákat. Čekají mě nějaké injekce, uvidíme, jak mě bude zranění limitovat, a podle toho se i rozhodneme, jestli má cenu do mistrovství světa zasáhnout, nebo by to bylo jen trápení a bylo by lepší dát noze klid," přemítala.

Na zápasy s bolestí je zvyklá. Loni ji trápilo rameno, jehož léčba se v zimě protáhla a Nausch Sluková s Hermannovou musely odložit vstup do sezony. "Maki je velmi tvrdá bojovnice, která chce hrát, i když ví, že ji to může hodně bolet. Pokud se nebude bolest do startu šampionátu zvětšovat, jdeme do toho," poznamenal kouč a její manžel Nausch.

Pokud by začala zraněnou nohu léčit, vrátila by se zřejmě až v srpnu a pár by přišel o nejdůležitější část sezony. "Je nutné si přiznat, že sezona, v níž jsme měli velké ambice, je kvůli tomuhle zranění v ohrožení," uznal kouč.

Uplynulý rok byl pro Slukovou a Hermannovou nejlepší v kariéře. Vedle evropského bronzu a triumfu ve Vídni vyhrály i turnaj nižší kategorie v Ostravě a získaly stříbro ve finále Světového okruhu v Hamburku. Jako první český pár se dostaly na první místo žebříčku FIVB. Body do olympijského žebříčku se ale sbírají až od podzimu, kdy už nehrály.

Letos vyhrály tříhvězdičkový turnaj v Kuala Lumpuru a byly ve finále podniku čtyřhvězdičkové kategorie v Číně, ale také jako obhájkyně vypadly překvapivě už ve skupině v Ostravě. Teď chtěly odehrát sérii turnajů, na kterých se bude rozdělovat hodně bodů do olympijského pořadí.