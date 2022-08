Nausch Sluková se po porodu chystá na návrat, hrát bude s Havelkovou

Praha - Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková se po červnovém porodu vrací k vrcholovému sportu. Nový pár vytvořila s bývalou kapitánkou české reprezentace Helenou Havelkovou, která kvůli přechodu na písek na jaře ukončila kariéru v šestkovém volejbale. Společně by se chtěly kvalifikovat na olympijské hry 2024 v Paříži.

Pro Nausch Slukovou by to byla už čtvrtá cesta na olympiádu. V Londýně 2012 skončila pátá s Kristýnou Kolocovou, v Riu de Janeiro 2016 s Barborou Hermannovou po krátké spolupráci vypadly před branami osmifinále. Jejich vrcholem měly být loňské olympijské hry v Tokiu, kam přijely, ale kvůli koronaviru Nausch Slukové do soutěže nezasáhly. Čtyřiatřicetiletá hráčka pak ohlásila roční pauzu s tím, že chce založit rodinu. V polovině června porodila dceru Mayu.

Stejně stará Havelková má za sebou kariéru elitní smečařky v šestkovém volejbale. Liberecká odchovankyně působila v Itálii, Rusku, Turecku, Polsku nebo exotické Šanghaji. Pro přechod na písek se rozhodla, aby měla naději na splnění olympijského snu, který je s šestkovou reprezentací nereálný. Od jara se připravovala individuálně pod vedením Simona Nausche, který bude nový pár trénovat.