Nausch Sluková odloží kvůli Tokiu o rok založení rodiny

Praha - Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková plánovala letos po olympiádě v Tokiu přerušení kariéry a mateřství. Po úterním rozhodnutí o přeložení her kvůli koronaviru na příští rok ale tyto plány změnila. Spolu s Barborou Hermannovou se pokusí na olympiádu kvalifikovat.

"Momentálně trochu vstřebávám fakt, že je olympiáda opravdu odložená. Doufala jsem v to, že se nám kvalifikace do Tokia podaří, že se nám Tokio podaří, a pak jsem měla v plánu založit rodinu," uvedla Nausch Sluková z Los Angeles v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která hráčky zastupuje.

Změnu proto označila za velikou čáru přes rozpočet. "Trošičku s tím bojuju. Na jednu stranu je to zklamání, protože mám ráda vizi a najednou je to z týdne na týden všechno jinak. Na druhou stranu cítím pořád obrovskou motivaci, vášeň a zapálení do sportu. Tokio bych strašně chtěla, a pokud to znamená všechny plány, co jsem měla, odložit o rok, tak to tak bude," konstatovala Nausch Sluková.

Hermannová děkovala, že "Maki"," jak se Nausch Slukové přezdívá, mateřství odloží. "A dál to se mnou odpinká, odehraje. Není úplně jednoduché tyhle věci přeplánovat, ale jako tým se tomu postavíme čelem. Připravíme se na příští rok, jako bychom se připravovaly letos, ne-li ještě lépe," řekla Hermannová.

Přesun olympiády na rok 2021 nebyl pro beachvolejbalistky překvapením nebo šokem. "Pozitivní je, že se nezrušila. Že se odložila jen o rok, to je taky pozitivní. Mohla se odložit o dva roky, to už by byla horší varianta," uvedla Hermannová. "Nacházíme se v celosvětové krizi a trvat na tom, aby se olympiáda konala v původním daném termínu, to si myslím, že by opravdu nebylo rozumné," dodala Sluková.

Odložení olympiády berou jako komplikaci a zároveň jako možnost. "Dostaly jsme další rok na přípravu, další tréninky, další plánování," řekla Sluková.

FIVB zatím zrušila nebo odložila turnaje Světového okruhu až do konce května. Hráčky se tak připravují individuálně: Sluková dle plánu v USA a Hermannová v Česku. "Následující čtyři týdny věnujeme spoustu energie do fyzické přípravy, bude tam spousta kardia, fitness. Musíme být hodně kreativní, spontánní, nikdo nemá žádné informace a všechno se může změnit z týdne na týden," uvedly.