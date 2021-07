Nausch Sluková je v Tokiu třetím českým sportovcem pozitivním na koronavirus

Tokio - Markéta Nausch Sluková je třetí z českých sportovců a druhá zástupkyně plážového volejbalu na olympijských hrách v Tokiu s pozitivním testem na koronavirus. Stejně jako všechny předchozí čtyři případy přiletěla do dějiště leteckým speciálem. Informaci zveřejnila agentura zastupující hráčku Sport Invest.

Nausch Sluková musí na deset dnů do izolace a s Barborou Hermannovou tak nezasáhnou do olympijského turnaje, do kterého měly vstoupit v sobotu.

"Převažuje obrovské zklamání. Vím, že se dějou ve světě výrazně horší věci, ale popravdě, v našem sportovním mikrosvětě, v kterém jsme teď žily a žijeme, je pro mě strašně smutný, že jsme musely s Bárou ukončit naši cestu do Tokia a v Tokiu, které mělo být vrcholem, takovýmhle způsobem," řekla Nausch Sluková v nahrávce pro média.

Jako první se onemocnění covid-19 objevilo hned po sobotním příletu speciálu z pražských Kbel do Japonska u lékaře Vlastimila Voráčka, ortopeda tenisových týmů, kterého nominoval Český tenisový svaz. V izolaci je i plážový volejbalista Ondřej Perušič, u něhož nákazu odhalily v neděli každodenní testy v olympijské vesnici. Třetím pozitivním byl Simon Nausch, manžel Slukové a trenér českého páru. Ve středu přišel o start ve stolním tenisu Pavel Širuček.

Sluková a Hermannová byly od doby Nauschova pozitivního testu v samoizolaci na pokoji v olympijské vesnici. "Posledních pět šest dnů bylo opravdu psychicky hodně náročných," řekla Nausch Sluková. Za posledních čtyřiadvacet hodin podle svých slov podstoupila až osm testů. "Některé vyšly pozitivně, některé byly ambivalentní a něco bylo negativní. Nakonec jsem bohužel obdržela definitivní verdikt, který je pozitivní," popsala.

"Strašně to bolí a zatím jsem celou tuhle situaci nestrávila a nevím, jak s tím vším naložit. Už jsme si poplakaly, zanadávaly, zase poplakaly," přiznala třiatřicetiletá pražská rodačka a dodala: "Doufám, že nebudou následovat další sportovci, protože tohle je noční můra každého olympionika, který se dostane až takhle daleko a těsně před branami se něco takového stane."

Nausch Sluková měla hrát na třetí olympiádě a odkládala kvůli hrám v Tokiu, které se měly konat už loni, založení rodiny. V Londýně 2012 byly s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou páté, v Riu de Janeiro hrály s Hermannovou a po bojích ve skupině vypadly v předkole play off.