Most - Mostecký autodrom nabízí možnost naučit se bezpečně řídit elektromobil. Jízdní vlastnosti takového vozu se částečně liší od klasického na benzinový nebo naftový pohon, šofér to pozná hned po startu, není totiž nic slyšet. V České republice nyní využívají elektromobily hlavně úřady. Počet těchto aut by se měl v roce 2020 zvýšit proti loňsku podle odhadu ministerstva průmyslu téměř čtyřikrát na zhruba 5000.

Česká republika je s elektromobilitou ve srovnání s ostatními zeměmi pozadu, míní předseda spolku Čistá mobilita, bývalý ministr průmyslu Milan Urban. "Svět přelomové změny se rychle blíží a my jej ještě můžeme dohnat, ale musí tu být velmi intenzivní spolupráce státu. Musí existovat strategie pro automobilový průmysl, síť pro nabíjení a plnění aut, motivace formou daňových úlev či dotací," řekl dnes ČTK Urban v Mostě, kde se konal kurz bezpečné jízdy pro elektromobily.

Příležitostí je elektromobilita nejen pro automobilový průmysl a energetiku, ale také pro výzkum a vývoj. "Vývoj je velmi rychlý, zvyšuje se kapacita baterek, snižuje cena elektromobilů a jejich váha. Provozní náklady jsou mnohem menší, pětkrát nižší je cena za pohon, není potřeba výměna oleje apod.," uvedl Urban. Podle něj mohou elektromobily následovat dynamický vývoj mobilních telefonů nebo internetu.

V kurzech na mosteckém autodromu si člověk vyzkouší, jak moc se chování elektromobilu liší od klasického vozu. "Při řízení je nutná disciplína. Aby člověk někam s elektromobilem dojel, musí jet tak, jako když má v klasickém autě téměř prázdnou nádrž. Pak je takový elektromobil v provozu pokladem pro bezpečnost," uvedl dlouholetý instruktor bezpečné jízdy Jiří Patera, který má za sebou od 90. let minulého století tisíce kurzů. "Ideální je si s vlastním autem zajezdit a pak se zúčastnit kurzu," uvedl.

Po teoretické, téměř dvouhodinové přípravě řidiči usedají za volant a cvičí na kopci, uhýbací a rozcvičovací desce se slalomem a v profilu aquaplaningu, tedy na mokré vozovce. "Nejdůležitější je zpomalení, brzdění a vyhýbání. Brzdit s použitím rekuperace v elektromobilu se musí řidiči elektromobilu naučit," uvedl Patera. Motoristé tráví na ploše čtyřikrát 50 minut. Z vozu vystupují často velmi vyčerpaní. "Ale také spokojení," míní Patera, kterého chování řidičů na českých silnicích znepokojuje. "Bezohlednost, rvavost, agresivita a žádná poslušnost, nevím, kam ti lidé spěchají," podotkl bývalý závodní jezdec, podle kterého vývoj v automobilovém průmyslu půjde rychle dopředu.