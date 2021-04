Natření tanku narůžovo trvalo 20 minut, Černý i dnes oceňuje účast poslanců

Praha - Přetření tanku na pražském Smíchově narůžovo trvalo před 30 lety partě přátel tehdejšího studenta Davida Černého pouhých 20 minut. Důsledky recesistického aktu ale trvaly mnoho let, řešily se i na různě vysokých politických úrovních. "Myslím, že by se mělo hlavně připomenout květnové výročí, když tank znovu narůžovo natírali poslanci. To byla pravděpodobně první a poslední těžce diverzní akce Sněmovny. Tehdejší poslanci si na ni vzali i montérky s nápisem FS ČSR," vzpomíná v rozhovoru s ČTK Černý, který touto akcí vstoupil v povědomí širší veřejnosti.

Sovětský tank na Smíchově stál na připomínku osvobození Prahy Rudou armádou, zejména po okupaci z roku 1968 byl ale mnoha lidmi vnímán jako součást propagandy komunistického režimu, navíc podle některých kritiků měl také popírat roli vlasovců při osvobozování Československa. "Vyšel jsem jednou z (dnešního Švandova) divadla, podíval se na to a řekl jsem si, že by to chtělo nějak ponížit. Růžová mě napadla, že by to pak mohlo vypadat jako žvýkačka, beztvarý hnus," popisuje Černý známý svými protikomunistickými postoji své tehdejší pohnutky.

Skupina asi 12 lidí se dala zejména ze spolužáků vysokých uměleckých škol dohromady rychle, nebyly ale peníze na barvu. "Jeden tehdejší producent mě zasponzoroval a nakoupil latex, kterého bylo potřeba opravdu hodně. Byla tehdy noc ze soboty na neděli, na Žofíně se konala nějaká oslava a on to nevydržel a prozradil náš záměr (tehdejšímu prezidentovi Václavu) Havlovi a (pražskému primátorovi Jaroslavu) Kořánovi. Ti se ještě ve 02:00 v noci vyrazili na to podívat, na místě ale nic natřeného neviděli, protože my jsme vyrazili až kolem 04:00," popisuje začátek akce.

Skupina lidí ještě za tmy bleskově vylezla po žebřících nahoru a začala rychle natírat, velká akce podle Černého nezabrala více než 20 minut. "Měl jsem připravená dvě falešná povolení, jakože na místě natáčíme film. Jedno jsem napsal na stroji na prázdný formulář z FAMU a doplnil nakresleným razítkem, druhý formulář mi poskytl kamarád, který tehdy pracoval na magistrátu. A možná, že tohle povolení vlastně bylo pravé," vzpomíná na svobodomyslnou atmosféru počátku 90. let.

Po 15 minutách natírání přijela policie, Černý hlídce předložil povolení a byl jen policistou poučen, aby po sobě mladí filmaři uklidili. Stihlo se i natočení akce, z níž zůstal kratičký pětiminutový dokument. Po odjezdu policistů se do pěti minut vše dokončilo, všichni odešli a odjeli a jen jeden z účastníků akce zůstal ležet ve křoví v Kinského sadech a čekal, co se bude dít. "Tři minuty poté přijeli policajti ve čtyřech autech s houkačkami, ale nikoho už na místě nenašli," vzpomíná Černý.

Akce ale měla dohru, policie přišla za Černým domů. "Zjistili, že tam by otcovo auto, které zabavili, protože se mi do něj vylil zbytek barvy. A pak přišli do škol, jednu spolužačku odvedli, protože zase měla od růžové barvy boty. A já jsem se schovával….," vzpomíná. Přesto se mu o dva dny později při pálení čarodějnic na Kampě podařilo podepsat petici za sama sebe. "Oslovil mě kluk, ať podepíšu petici na Davida Černého, jinak že ho prý zavřou za tank," směje se při vzpomínce na tehdejší události.

Zatčen pak byl na čtyři dny za výtržnictví, úřad nechaly tank přetřít zpět na zeleno. Za dva týdny nato skupina poslanců tehdejšího Federálního shromáždění tank opět přetřela narůžovo. Tank byl později z náměstí odstraněn a stal se součástí expozice Vojenského technického muzea v Lešanech.