NATO vyzvalo Rusko, aby dodržovalo závazky plynoucí z jaderné dohody Nový START

Brusel - Severoatlantická aliance dnes vyzvala Rusko, aby dodržovalo své závazky plynoucí z jaderné dohody Nový START, která omezuje počet jaderných hlavic a jejich nosičů. Rusko by podle NATO mělo především umožnit inspekce na svém území. Aliance to sdělila v prohlášení zveřejněném na svém webu.

"Spojenci v NATO nadále považují účinnou kontrolu zbrojení za zásadní příspěvek ke svým bezpečnostním cílům. Nový START je i nadále v národním bezpečnostním zájmu všech států, včetně spojenců v NATO," uvedla třicítka zemí.

Velmi podobě jako dnes aliance se už na konci loňského roku vyjádřil Washington, podle něhož Rusko své závazky nedodržuje, když odmítá americkým vyslancům provádět inspekce na svém území. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov tehdy uvedl, že současný stav rusko-amerických vztahů neumožňuje nové setkání ohledně jaderné dohody.

Nový START má kořeny na začátku 90. let minulého století, kdy první dohodu START podepsali prezidenti USA a Sovětského svazu George Bush starší a Michail Gorbačov. Dohodu Nový START pak v dubnu 2010 v Praze uzavřeli Barack Obama a Dmitrij Medveděv. O prodloužení dohody, která má zatím platit do roku 2026, a o jejím případném rozšíření měli zástupci Moskvy a Washingtonu jednat už v roce 2021. Rusko však jednání odložilo, aniž by navrhlo nový termín.