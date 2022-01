NATO vysílá další lodě a letadla k posílení obrany východní Evropy

Brusel - Severoatlantická aliance vysílá další lodě a letadla k posílení obrany východní Evropy v reakci na aktivity Ruska v okolí Ukrajiny, uvedlo dnes NATO v prohlášení. Cílem je "posílit odstrašující přítomnost" v oblasti Baltského moře. Své vojáky a vybavení už podle bruselské alianční centrály nabídlo několik členských států.

Dánsko vysílá do Baltského moře fregatu a chystá se přesunout do Litvy čtyři stíhačky F-16, aby podpořily dlouhodobou misi NATO na ochranu vzdušného prostoru regionu. Španělsko vysílá lodě a zvažuje také stíhací letouny do Bulharska, kam v dubnu zamíří i dva stroje F-35 od Nizozemska. Ochotu vyslat své jednotky do Rumunska pod společné vedení NATO vyjádřila Francie. Větší vojenskou přítomnost ve východní Evropě zvažují i Spojené státy.

"NATO bude i nadále přijímat veškerá nezbytná opatření k ochraně a obraně všech spojenců, včetně posílení východní části aliance. Vždy budeme reagovat na jakékoli zhoršení našeho bezpečnostního prostředí, a to i posílením naší kolektivní obrany," uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Hromadění ruských vojsk u hranic s Ukrajinou budí obavy u západních spojenců. O situaci budou dnes hovořit ministři zahraničí členských zemí Evropské unie, na dálku se připojí také šéf diplomacie USA Antony Blinken. USA dnes kvůli obavám z hrozící ruské invaze nařídily odjezd všem rodinám zaměstnanců velvyslanectví v Kyjevě, EU zatím podobný krok nechystá.