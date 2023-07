NATO souhlasilo se zkrácením cesty Ukrajiny ke členství v alianci

Vilnius - Lídři NATO se dnes ve Vilniusu shodli na odstranění Akčního plánu členství z procesu připojení Ukrajiny k Severoatlantické alianci, což tento proces zkrátí ze dvou na jeden krok, oznámil generální tajemník bloku Jens Stoltenberg. NATO ovšem podle něj Ukrajinu formálně pozve do svých řad až ve chvíli, kdy s tím členské země budou souhlasit a budou splněny všechny stanovené podmínky. Kyjev tak na summitu nezískal pozvánku k připojení ani jeho harmonogram. Lídři NATO také schválili plán obrany proti Rusku, vyžaduje zvýšené investice.



"Potvrdili jsme, že Ukrajina se stane členem NATO, a dohodli jsme se na zrušení požadavku na Akční plán členství," řekl Stoltenberg novinářům. Generální tajemník to uvedl poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval jako "absurdní" skutečnost, že aliance nestanovila časový plán dosažení ukrajinského členství.

"Budoucnost Ukrajiny je v NATO," uvádí se v prohlášení, na němž se dnes vedoucí představitelé aliance shodli. Euroatlantická integrace Kyjeva podle dokumentu přesáhla potřebu Akčního plánu členství.

"Až se spojenci dohodnou a budou splněny podmínky, budeme schopni Ukrajinu pozvat do aliance," uvádí se v textu.

Lídři sice neupřesnili konkrétní podmínky, které musí Ukrajina splnit, uvedli však, že aliance pomůže Kyjevu dosáhnout pokroku v oblasti vojenské interoperability, jakož i dalších demokratických reforem a reforem bezpečnostního sektoru.

Takzvaný Akční plán členství (MAP - Membership Action Plan) je předstupněm plného začlenění do NATO; zahrnuje doporučení a praktickou podporu ze strany NATO pro konkrétní země, které se chystají do aliance vstoupit. Ukrajina o alianční členství požádala již v roce 2008, ale na tehdejším bukurešťském summitu NATO pozvánku nedostala. Do MAP byla v roce 2010 přizvána Bosna a Hercegovina, která v něm stále je. Například Černá Hora, která se k MAP připojila v roce 2009, se stala členem obranné aliance v roce 2017, a Severní Makedonie, která se MAP účastnila od roku 1999, se připojila k NATO až v roce 2020.

Lídři NATO schválili plán obrany proti Rusku, vyžaduje zvýšené investice

Členové NATO dnes na summitu ve Vilniusu schválili nejpodrobnější obranné plány od konce studené války, oznámil na tiskové konferenci generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Nová strategie, kterou spojenci připravili pro případ ruského útoku a případně teroristické hrozby, počítá mimo jiné s dramatickým zvýšením počtu vojáků připravených rychle nastoupit do akce.

Stoltenberg uvedl, že plány vyžadují vyšší investice členských zemí do obrany. Spojenci se podle něj na summitu zavázali, že budou na armády každoročně vynakládat částky nejméně na úrovni dvou procent hrubého domácího produktu (HDP).