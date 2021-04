NATO se bude sporem Česka s Ruskem podrobněji zabývat ve čtvrtek

Brusel - Severoatlantická aliance se chce ve čtvrtek podrobněji zabývat vyhroceným diplomatickým sporem mezi Českou republikou a Ruskem. ČTK to po dnešním jednání zástupců členských států NATO sdělil český velvyslanec při alianci Jakub Landovský, který dnes informoval ostatní země o důvodech vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády v Praze. Podle prohlášení ministerstva zahraničí dnes Česko rovněž poděkovalo spojencům za dosavadní vyjádření solidarity a požádalo o přijetí společného prohlášení. Na to by podle diplomatů mohlo dojít právě ve čtvrtek.

Česká vláda pověřila velvyslance v členských zemích EU a NATO, aby spojence požádali o solidaritu a kolektivní akci v souvislosti se zjištěním tajných služeb, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 byli pracovníci ruské vojenské rozvědky GRU. Landovský dnes kolegům z dalších členských zemí NATO popsal okolnosti sporu, v němž Rusko na vyhoštění 18 svých lidí, identifikovaných jako pracovníci ruských tajných služeb, reagovalo vypovězením 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě.

"Spojenci se k tomu chtějí sejít ještě jednou a to je podle mě dobrá zpráva, bude to rezonovat ještě na jednom zasedání Severoatlantické rady jako regulérní bod," řekl Landovský. K podrobnostem dnešního jednání se odmítl vyjádřit.

Česku již dříve podporu vyjádřila řada spojenců v alianci, například Spojené státy, Británie, Německo či Polsko.

Koordinované akce NATO či Evropské unie v podobných případech vyžadují delší přípravu. Například společné vyhošťování ruských diplomatů v reakci na pokus o vraždu dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury nastalo až dva týdny poté, co diplomaty vyhostila Británie.