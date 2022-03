NATO podpoří Ukrajinu, do konfliktu ale nevstoupí, řekl Stoltenberg

Brusel - Lídři zemí Severoatlantické aliance zahájili v Bruselu mimořádnou vrcholnou schůzku, na níž jednají o dalším postupu vůči ruské invazi na Ukrajině. NATO bude nadále vojensky podporovat ukrajinskou obranu, přímo do konfliktu se ale kvůli hrozbě jeho rozšíření mimo ukrajinské území nezapojí, řekl krátce před začátkem summitu šéf aliance Jens Stoltenberg. Summit podle něj schválí další posilování východního křídla bloku včetně vytvoření čtyř bojových skupin na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku a v Bulharsku. Političtí vůdci také rozhodují o tom, zda kvůli válce neprodlouží o rok Stoltenbergův mandát, který jinak končí v létě.

Fotogalerie

Šéfové třicítky aliančních států v čele s americkým prezidentem Joem Bidenem se scházejí přesně měsíc od vypuknutí ruské invaze, po němž většina zemí začala Kyjevu dodávat zbraně a další vojenské vybavení. Podle Stoltenberga bude tato podpora pokračovat a zahrne i spolupráci při boji proti kybernetickým útokům či při postupu proti možnému chemickému nebo jadernému útoku. Biden tento týden varoval, že ruský prezident Vladimir Putin právě chemický útok připravuje.

"Jakékoli použití chemických zbraní zásadně změní povahu konfliktu, bude nehorázným porušením mezinárodního práva s dalekosáhlými a vážnými důsledky," řekl krátce před začátkem summitu Stoltenberg. Podle něj se s následky chemického útoku na Ukrajině mohou potýkat i sousední členské země aliance. Její šéf odmítl spekulovat, zda by to vtáhlo NATO do konfliktu s Ruskem, pouze zopakoval, že aliance je připravena bránit všechny své členy.

Zatímco západní křídlo aliance v čele s USA podporuje tento přístup, země někdejšího sovětského bloku volají po větší aktivitě. Polsko navrhuje vyslání mírové mise na Ukrajinu, před nímž varovala Moskva a které v alianci nemá hromadnou podporu. "Putinovy kroky nás mají zastrašit, abychom nepomáhali Ukrajině... Ale Putin nesmí tuto válku vyhrát, to je důležité pro nás pro všechny," řekla před dnešním jednáním estonská premiérka Kaja Kallasová, podle níž by Západ neměl Putinovi "padnout do pasti".

S lídry NATO se na dálku spojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který opakovaně požaduje vytvoření bezletové zóny či poskytnutí stíhaček. Ani s jedním z těchto požadavků NATO podle Stoltenberga souhlasit nebude, neboť se chce vyhnout přímému střetu s Ruskem, který by přinesl ještě více obětí než válka na Ukrajině.

Mandát šéfa NATO má skončit letos v létě, podle diplomatů však některé země navrhují jeho prodloužení, aby se aliance v kritické době nerozptylovala hledáním nového generálního tajemníka. Sám Stoltenberg, který má zamířit do čela norské centrální banky, nechtěl dnes tuto otázku komentovat. Podle zdrojů norských médií je však pravděpodobné, že se lídři dohodnou na jeho setrvání ve funkci další rok.

Po skončení summitu NATO se dnes krátce sejdou vedoucí představitelé skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 (Británie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo a USA), aby probrali možnosti dalších sankcí proti Rusku. Následně se Biden s evropskými vůdci sejde v rámci summitu Evropské unie.

Biden se bude s lídry NATO a EU snažit udržet jednotu vůči Rusku

Mnohahodinová jednání o tom, jak udržet jednotně rázný přístup k Rusku a poskytnout další podporu Ukrajině bez vyvolání ozbrojeného konfliktu s Moskvou, čekají dnes v Bruselu lídry zemí Severoatlantické aliance a Evropské unie. Za přítomnosti amerického prezidenta Joea Bidena se budou bavit o lepší ochraně zemí bývalého sovětského bloku, o možnosti dalších protiruských sankcí či souvisejícím tématu evropské energetické závislosti na Rusku.

Summitový den v belgické metropoli zahájí dopolední setkání šéfů třicítky členských zemí NATO, kteří by se podle generálního tajemníka Jense Stoltenberga měli shodnout na dalším posilování východního křídla aliance včetně vytvoření mezinárodních bojových skupin na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Očekává se i příslib další vojenské pomoci Ukrajině včetně ochranných prostředků proti chemickému útoku, z jehož plánování Biden Moskvu podezírá.

Většina členů NATO se však stále nechce angažovat přímo na Ukrajině v obavách z rozpoutání celosvětového konfliktu, proto nejspíš zůstane nevyslyšeno ukrajinské volání po zřízení bezletové zóny či poskytnutí letadel nebo polský plán na vyslání mírové mise. Na okraj summitu NATO proběhne i vrcholná schůzka ekonomicky vyspělých zemí G7.

Zatímco lídři aliance se na společném prohlášení shodnou patrně bez větších sporů, u následného summitu EU se očekávají delší diskuse zejména na téma sankcí. Evropští prezidenti a premiéři včetně předsedy české vlády Petra Fialy zahájí schůzku mimořádným jednáním s Bidenem, pro něhož to bude příležitost přesvědčit je k dalšímu přitvrzení sankcí cílených tentokrát na klíčovou oblast vývozu energií. Unie si od Washingtonu slibuje příslib dalších dodávek zkapalněného zemního plynu, který má částečně dodávky ruského plynu nahradit.

Diplomaté však neočekávají, že by se kvůli odporu některých zemí v čele s Německem vůdci sedmadvacítky shodli na embargu na dovoz ruské ropy navrhovaném pobaltskými státy a Polskem. Šéfové států se patrně neshodnou ani na konkrétnějším časovém výhledu, kdy by se měla EU zcela zbavit závislosti na ruských energiích. Podle navrhovaných závěrů summitu se chystají pouze konstatovat, že by se tak mělo stát "co nejdříve".