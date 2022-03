NATO na Ukrajině nezasáhne, Ukrajina ale zbraně dostane, řekl Scholz

Berlín - Severoatlantická aliance do války na Ukrajině nezasáhne, Kyjev ale může počítat s německými dodávkami humanitárního i vojenského materiálu. Novinářům to dnes před jednáním s šéfem NATO Jensem Stoltenbergem řekl německý kancléř Olaf Scholz. Podle Stoltenberga je nyní odpovědností NATO zabránit rozšíření konfliktu do dalších zemí. Oba opětovně vyzvali ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ruskou invazi na Ukrajinu zastavil.

"Stojíme na straně Ukrajinců, podporujeme je v jejich odporu proti ruské agresi a podporujeme je v obraně jejich země finančními prostředky, humanitární pomocí a také pokračujícími dodávkami vojenského materiálu," prohlásil Scholz. "Je ale nutné jasně a srozumitelně říct, že NATO do této války vojensky nezasáhne," zdůraznil.

"NATO nese odpovědnost, aby se konflikt nerozšířil do dalších zemí," řekl Stoltenberg. "Je to Putinova válka a on ji musí zastavit," dodal.

O Putinově odpovědnosti hovořil i Scholz, který ruský vpád na Ukrajinu označil za bezdůvodný a nepochopitelný. "Každý v Rusku musí vědět, že prezident Putin jako jediný nese odpovědnost za smrt a zranění ruských vojáků," řekl. Uvedl také, že Putin uvrhnul do utrpení nejen Ukrajince, ale i Rusy.

Scholz rovněž zopakoval, že na ohrožení bezpečnosti Evropy vyvolané Ruskem již Německo zareagovalo tím, že se rozhodlo zvýšit výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Berlín dosud neplnil tento cíl, ke kterému se zavázaly státy aliance, loni Němci na zbrojení vydali asi 1,6 procenta HDP.

Stoltenberg se pozdě odpoledne sešel v Berlíně ještě s ministryní obrany Christine Lambrechtovou, která na tiskové konferenci ujistila, že Německo bezvýhradně stojí za svými spojenci z NATO. Připomenula, že Německo se v reakci na ruskou agresi mimo jiné rozhodlo připravit pro modernizaci armády zvláštní fond ve výši 100 miliard eur (2,49 bilionu Kč). "Dokazuje to, že Německo je i v této těžké době spolehlivým partnerem," řekla.

Stoltenberg ocenil větší investice na zbrojení, konkrétně se zmínil o rozhodnutí Německa pořídit 35 moderních amerických stíhaček F-35, které jsou obtížně zachytitelné radarem. Záměr koupit tyto stroje společně s 15 dalšími stíhačkami Eurofighter oznámila Lambrechtová v pondělí.

Po jednání s Lambrechtovou odjel šéf NATO za německou ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou, která na tiskové konferenci tvrdě odsoudila ruské bombardování civilních cílů v obleženém Mariupolu. "Jaký velitel může dát rozkaz k takovému bombardování?" položila si otázku.

Baerbocková zdůraznila, že je nezbytné se co nejrychleji postarat o ukrajinské běžence, které není možné nechat na hranicích. "Potřebujeme pro běžence letecký most nejen v Evropě, ale i přes Atlantik," řekla. Uvedla, že Německo se již v rámci mezinárodní solidarity rozhodlo přijmout 2500 ukrajinských utečenců z Moldavska.