NATO je podle Stoltenberga připraveno na posílit jednotky ve východní Evropě

Brusel - NATO je připraveno posílit svou vojenskou přítomnost ve východní Evropě, řekl dnes generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. NATO je podle něj také nadále otevřené dialogu s Moskvou, informovala agentura Reuters.

"Ze strany NATO jsme připraveni zapojit se do politického dialogu. Jsme ale také připraveni odpovědět v případě, že se Rusko rozhodne pro konfrontaci v ozbrojeném konfliktu," řekl Stoltenberg v Bruselu na on-line konferenci.

"Jsme připraveni posílit naši vojenskou přítomnost ve východní Evropě, abychom zamezili nedorozumění ohledně našeho odhodlání," uvedl šéf NATO. Severoatlantická aliance podle něj ale neplánuje na Ukrajinu nasadit vojáky.

Rusko v posledních týdnech shromáždilo u hranic s Ukrajinou desetitisíce vojáků. Kyjev tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi na Ukrajinu a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci odůvodnit. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, ale opakovaně tento scénář odmítá. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes uvedl, že válka nebude, pokud to bude záviset na Moskvě. Zároveň Západ kritizoval za to, že ignoruje ruské požadavky, mimo jiné na zamezení rozšiřování NATO na východ.

Hromadění ruských vojáků u hranic s Ukrajinou a v Bělorusku může podle Stoltenberga vést k "plnohodnotné ruské invazi", Západ ale musí být připravený na různé projevy ruské agrese, které nutně nemusí znamenat pozemní útok. Může se jednat například o kybernetickou hrozbu, pokus o puč či sabotáž, vyjmenoval příklady šéf NATO.