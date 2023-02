NATO by mělo uvažovat o dodávkách stíhaček Ukrajině, řekl Pavel stanici DW

Berlín - Státy Severoatlantické aliance by měly uvažovat o dodávkách stíhaček Ukrajině, řekl stanici Deutsche Welle (DW) nově zvolený český prezident Petr Pavel. Podpora Kyjeva je podle něj v našem vlastním zájmu.

"Měli bychom Ukrajině poskytnout jakoukoliv pomoc, která jim umožní vyhrát konflikt, obnovit svou suverenitu a územní celistvost. Měly by to být stíhačky? Myslím, že bychom o tom měli velice seriózním způsobem uvažovat," řekl Pavel v rozhovoru zveřejněném ve středu. Zároveň upozornil, že dodávky letadel jsou z pohledu logistiky náročným podnikem, který zabere alespoň půl roku příprav.

"Musíme podporovat Ukrajinu, protože je to v našem bytostném zájmu. Když zastavíme vojenskou pomoc, Rusko by zřejmě zvítězilo a byla by to také naše porážka," dodal Pavel.

DW připomněla, že generál ve výslužbě a bývalý předseda Vojenského výboru NATO minulý víkend drtivě zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb, když porazil populistického miliardáře a expremiéra Andreje Babiše. Na dotaz, jakým způsobem nejlépe čelit populismu, Pavel odpověděl, že poukazováním na fakta a skutečná řešení a také důsledným informováním veřejnosti nejen o příjemných věcech, ale i o těch méně příjemných.

"Být spravedlivý ve všem, co děláte, popisovat obraz situace ve skutečných barvách. Malování věcí narůžovo se dobře poslouchá, ale nevede k efektům, které potřebujeme," uvedl Pavel s tím, že tento přístup, soudě podle výsledků voleb, očekává také většina české společnosti.