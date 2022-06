NATO bude jednat o jižním křídle aliance a potravinové krizi, řekl Fiala

Madrid - Severoatlantická aliance bude dnes jednat o situaci na svém jižním křídle, o potravinové krizi a jejích dopadech na bezpečnost, uvedl český premiér Petr Fiala při příchodu na závěrečný den summitu NATO v Madridu. Premiér se chystá i k podpisu aliančního inovačního fondu nebo na jednání s novým jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem.

"Rizik v jižní části je obrovské množství a nesmíme na ně zapomínat," upozornil premiér. Poukázal, že válka Ruska proti Ukrajině do jisté míry překrývá některé hrozby, které jsou však dlouhodobé a permanentní, jako nebezpečí terorismu a islámského radikalismu. "To vše nezmizelo, to tu je a i s tím se musíme potýkat," dodal při setkání s českými novináři.

"Aktuálně hrozí potravinové problémy v oblasti severní Afriky a Blízkého východu, protože řada zemí je závislá na dodávkách zemědělských produktů z Ukrajiny. Rusko blokuje tyto potravinové cesty," upozornil Fiala. Představovat to podle něj může významný destabilizační problém pro oblast severní Afriky a v důsledku také vyvolávat novou migrační vlnu z jihu do Evropy. Evropě, tentokrát opět z jihu. "Tomu chtějí evropské státy předejít. Vyhodnotit bezpečnostní rizika a adekvátně na ně reagovat - to je v zájmu v zájmu jak států NATO, tak Evropské unie," řekl český premiér.

Česko dnes připojí svůj podpis k novému inovačnímu fondu NATO, který slibuje investici miliardy eur (24,7 miliard Kč) do startupů v oblasti zbrojního průmyslu. Užitek z fondu by podle vyjádření premiéra měly mít v budoucnu i české firmy.

Jižní Korea je třetí největší investor v Česku, po Německu a Spojených státech, a ve spolupráci chce nadále pokračovat, zdůraznil Fiala před setkáním s korejským prezidentem. Vyzdvihl přínos osobních bilaterálních setkání, která jsou na mezinárodních summitech jako je ten v Madridu možná. Poprvé se tak ve středu setkal například i s novým australským premiérem Anthonym Albanesem.

V Madridu dnes končí třídenní summit NATO, který v reakci na ruský postup na Ukrajině přijal novou strategickou koncepci, rozhodl o posílení východního křídla a pokračující podpoře Kyjeva, ale také o pozvání Švédska a Finska do aliance.

"Aliance nemůže podceňovat hrozby, které kolem ní jsou, musí je pojmenovat a státy aliance na ně musí adekvátně reagovat," řekl Fiala o nové koncepci, označující Rusko za hlavní hrozbu. "NATO se bude intenzivněji snažit zadržovat Rusko, nedovolí mu další agresivní kroky. Projevuje se to i posilováním východního křídla NATO a nakonec i tím, že aliance bude zahrnovat i Švédsko a Finsko," poznamenal Fiala. "O Rusku už víme, definujeme ho jako hrozbu a budeme adekvátně reagovat všemi prostředky. Důležité je také ujištění, že státy aliance budou bránit každý centimetr svého území společně," zdůraznil.

Významné podle Fialy je, že mezi možnými hrozbami je v nové strategii NATO zmíněna i Čína, a to právě proto, aby aliance nepodcenila rizika, kterým by mohla v budoucnu čelit.