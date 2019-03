Milotice (Hodonínsko) - Natáčení filmu Poslední aristokratka režiséra a scénáristy Jiřího Vejdělka jde na zámku v Miloticích do finále. Na poslední dva týdny se filmaři přesunuli do prostor, kde vznikala románová předloha filmu. Jejím autorem je milotický kastelán Evžen Boček.

"Pan Boček je natolik decentní, že se nám do natáčení nijak nemíchá a myslím, že když nás sleduje, tak je rád, že do něj vstupovat nemusí. Jediné, co si vymínil, abychom se náležitě chovali v kapli, kde jsou uložené ostatky svatého Jana Nepomuckého," řekl dnes novinářům Vejdělek.

Filmaři budou na zámku natáčet až do 17. března, o dva týdny později se už zámek v nové sezoně otevře návštěvníkům. "Přípravy na začátek sezony budou hektičtější než obvykle. Natáčí se sice jen asi v pěti místnostech, ale štáb se pohybuje v podstatě všude," poznamenal kastelán Boček.

V Miloticích se točí největší část filmu, štáb už ale vystřídal řadu lokalit. Natáčel už na zámku Lemberk na Liberecku, v Buchlovicích u Uherského Hradiště, na zámku Rájec v okrese Blansko a v Jaroslavicích na Znojemsku. Snímek uvede do kin 24. října 2019 distribuční společnost Falcon.

Tvůrci do filmu z atraktivního zámeckého prostředí obsadili Hynka Čermáka, Yvonu Stolařovou, Tatianu Vilhelmovou, Martina Pechláta, Pavla Lišku nebo Tatianu Pauhofovou.

Komedie vypráví příběh rodiny potomka českého šlechtického rodu Franka Kostky, který se po boku své ženy Vivien a dcery Marie vrací z New Yorku do Čech převzít rodové sídlo - zámek Kostka.

Bočkova kniha Poslední aristokratka vydaná v roce 2012 zvítězila v prvním ročníku Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristický román. Čtvrté pokračování úspěšné knižní série Aristokratky s podtitulem Vlna zločinnosti na zámku Kostka vyšlo loni 18. října.

Scénář k Poslední aristokratce podle knih Poslední aristokratka a Aristokratka ve Varu napsal sám Vejdělek, který už má za sebou jednu scenáristickou a režijní adaptaci bestselleru. Jeho komedii Účastníci zájezdu podle knihy Michala Viewegha vidělo v kinech přes 800.000 lidí. Tímto divácky nejúspěšnějším snímkem roku 2006 Vejdělek poprvé vstoupil do celovečerní hrané tvorby. S ohlasem se setkaly také další jeho filmy Václav, ROMing, Ženy v pokušení, Muži v naději, Něžné vlny a Tátova volha.