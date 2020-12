Natáčení filmu Il Boemo spěje k závěru, do kin ze chystá za rok

Praha - Natáčení filmu Il Boemo režiséra Petra Václava, který vypráví příběh hudebního skladatele a pražského rodáka Josefa Myslivečka, spěje k závěru. Tvůrcům zbývá posledních osm dní práce v Čechách a Itálii, kde v Římě 19. prosince natáčení skončí. Právě v Římě v roce 1781 zakončil svou životní pouť i Mysliveček, kterého ve filmu natáčeném v italštině ztvární Vojtěch Dyk. Do kin by měl film přijít v listopadu příštího roku. Novináře o tom informoval producent Jan Macola.

"Barokní hudbu má rád jako všechno, co dělám. Je radost spolupracovat se souborem Collegium 1704 a dalšími světovými zpěváky. Máme přes sebou poslední dny natáčení, tak se těším, že si pak sednu a přečtu si konečně třeba nějakou knížku. A nebude to v italštině," řekl ČTK Dyk.

Natáčení dnes pokračuje v Praze. "Praha je důležitou součástí celého příběhu, protože i přes svůj pobyt v Itálii měl Mysliveček se svým rodným městem neustálý kontakt. Ve scéně, která dnes vzniká, se Mysliveček vrací za svým bratrem-dvojčetem do Sovových mlýnů, kde Jáchym žil," sdělil režisér Václav.

Životopisné drama o Myslivečkovi, jednom z nejvýznamnějších evropských operních skladatelů druhé poloviny 18. století, doprovází jeho hudba v podání barokního souboru Collegium 1704. Scény se v příběhu odehrávají v Neapoli, v divadle San Carlo, jež od první poloviny 18. století udávalo tón v opeře. Ve vedlejších rolích se ve filmu objevují operní pěvecké hvězdy Phillipe Jaroussky, Raffaella Milanesiová nebo Simona Šaturová.

"U většiny hudebních filmů se hudba natáčí ve studiu a herecká akce se potom dělá na playback. My jsme se rozhodli, že to budeme natáčet trochu jinak. Hudební scény jsme natáčeli živě, takže pěvecké hvězdy hrají skuteční zpěváci," uvedl zakladatel a umělecký šéf souboru Collegium 1704 Václav Luks. "Ve filmu zazní z 90 procent hudba, která dosud nikdy nezazněla," dodal.

Režisér Václav při tvorbě scénáře vycházel z knihy Stanislava Bohadla Josef Mysliveček v dopisech. Čerpal také z biografie Josef Mysliveček "Il Boemo": The Man and His Music od Daniela Freemana, který mu je odborným poradcem. Il Boemo se natáčí v koprodukci Česka, Slovenska a Itálie. Celkový rozpočet filmu je přibližně 120 milionů korun.

Režisér Václav, jehož film Cesta ven vyhrál v roce 2014 v sedmi kategoriích (nejlepší film, režie, ženský herecký výkon v hlavní roli, scénář, kamera, střih a zvuk) Českého lva, už před šesti lety natočil o Myslivečkovi dokument Zpověď zapomenutého.

Josef Mysliveček (1737-1781), jeden z nejslavnějších evropských operních skladatelů druhé poloviny 18. století, učitel a přítel Wolfganga Amadea Mozarta, složil 30 oper, deset oratorií, symfonie, koncerty, overtury a množství komorní a chrámové hudby.