Nasycená půda na většině území republiky je dobrý výchozí stav

Brno - Půdní profil na 95 procentech území České republiky je na tom nyní z pohledu nasycenosti velmi dobře. Do nové vegetační sezony je to výborný výchozí stav, řekl dnes na webináři organizovaném projektem Intersucho Zdeněk Žalud. Vyšší vlhkost půdy se vyskytuje především na Vysočině a ve vyšších polohách, nižší v nížinách v severozápadních a západních Čechách a na jihu Moravy.

Situaci prospěla zima, která byla proti minulému roku o něco chladnější, byť stále o 1,2 stupně Celsia převýšila dlouhodobý průměr. Z pohledu srážek byla na 94 procentech normálu, lze ji tedy označit za normální. Důležitý byl především sníh, který má proti dešti v zimě řadu výhod. Odráží záření, a tak se pod ním rostliny neprobouzejí, ze svahů neodtéká, izoluje proti vymrzání ozimých plodin a lépe doplní podzimní vody.

"Nebyla zamrzlá půda a sníh se postupně vsákl. V půdním profilu od nula do 40 centimetrů byl největší problém kolem Vánoc, ale situace se postupně zlepšovala a v současnosti je to z pohledu nasycenosti skvělé. Pokud jdeme až do hloubky jednoho metru, méně vody je na severozápadě Čech, ale pořád je to pro tu oblast více než je dlouhodobý průměr," uvedl Žalud.

Podobné vyhlídky ale podle něj byly i loni v tomto období, kdy pak přišel velmi suchý duben. Na to upozornil také Milan Fisher, podle kterého lze vývoj sucha předvídat maximálně měsíc až dva dopředu. "Predikce na jaro ukazuje, že bude v porovnání s lety 1993 až 2016 nadprůměrné teplo a srážky by měly být blízko normálu, případně mírně vlhčí. Je ale třeba být opatrný. Věřit můžeme tomu, že v březnu a zřejmě ani v dubnu sucho nebude. U dalšího vývoje zemědělského sucha je to pro letošek nejisté. Hydrologické sucho spíše nebude," uvedl Fisher.

Odborníci také shrnuli uplynulý rok, který přinesl extrémy ve střídání vlhkých a suchých měsíců, a kdy například severozápadní Čechy trápilo sucho, zatímco Moravu nadprůměrné množství srážek. "Pod dojmem uplynulých pěti let loňský rok působil jako nebývale chladný, ale to není pravda. Globálně byl společně s rokem 2016 nejteplejší a v Evropě nejteplejší. Zároveň byl také hodně deštivý. Na stanici v Brně to byl od roku 1800 nejteplejší nejvlhčí rok, ale nebylo tomu tak všude," uvedl Pavel Zahradníček.

Ode dneška také funguje nový portál Agrorisk.cz, který slouží především zemědělcům. Mohou si tam vyhledat například rizika, která aktuálně hrozí při pěstování v jejich oblasti, i některé rady.