Naštvání a smutek, popsala pocity kapitánka florbalistek Krupnová

Neuchatel (Švýcarsko) - Kapitánka týmu Eliška Krupnová litovala, že české florbalistky nedotáhly do vítězného konce ani druhé dobře rozehrané utkání o medaile na mistrovství světa v Neuchatelu. Po sobotní prohře v semifinále s domácím Švýcarskem 6:7 v prodloužení přišly v nastavení o bronz po prohře s Finskem 4:5. V boji o finále vedly ještě v 52. minutě 6:1 a dnes po dvou třetinách 3:1.

S Finskem dokázaly Češky po obratu soupeřek vynutit v power play prodloužení, ale v něm je rozesmutnila střela Veery Kauppiové. "Naštvání, smutek, to vše tam je," popsala pocity Krupnová. "Hrozně moc pocitů. Teď je těžké to vidět pozitivně. Po takových dvou výkonech a výsledcích to bolí ještě víc."

Po sobotní kruté prohře, která sebrala Češkám historický úspěch a překonání dosud jediné medaile v podobě bronzu z roku 2011 ze St. Gallenu, se dnes Češky vrátily na hřiště opět koncentrované. Pomohlo jim večerní společné posezení.

"Bylo to velice spontánní, nevím, kde se to vzalo. Vzniklo to vlastně z malého vtípku a byl z toho příjemný večer, který nás nabudil a sebral ze dna, na kterém jsme se ocitly," uvedla Krupnová.

"Samozřejmě, je to zápas o bronz, v hlavách strašně moc chcete, ale není to tak lehké. My nastoupily dobře naladěné, ale dostat se do hry je něco jiného, takže to trvalo déle," řekla k opatrnému začátku obou poražených semifinalistů.

Finky podle ní otočily stav ve třetí třetině tím, že hodně zabraly. "Nastoupily brutálně odhodlaně, byla na nich vidět obrovská rozhodnost střílet a prorvat to do brány za každou cenu. Možná to vypadá, že jsme začaly vlažně, ale spíš to bylo o finském tlaku," uvedla Krupnová.

Se Švýcarskem Češky padly čtyřmi inkasovanými góly v power play, dnes samy ve hře šesti proti pěti oživily naději na bronz díky Vendule Beránkové. "Máme na šest na pět hráčky, které dokáží přemýšlet samy, podívat se, kde je místo, a dělat samy rozhodnutí. Já tam měla střeleckou pozici, naštěstí to pak Vendy prostřelila i díky cloně před bránou," podotkla Krupnová.

V úvodu prodloužení měla sama šanci rozhodnout. "Možná chyběl kousek štěstí. Měla jsem Finku na zádech a to se nedá moc mířit. Jen jsem chtěla trefit bránu, asi jsem trefila gólmanku. V sobotu jsem takový gól dala, dnes bohužel ne," litovala Krupnová.

Po zisku bronzu v St. Gallenu musela už počtvrté strávit porážku v duelu o třetí místo. Těžko se jí po další z nich přemýšlelo, zda mohou být výkony z posledních dvou zápasů pro český tým příslibem do budoucna. "Snažím se o to, ale zrovna teď je to těžké," řekla šestadvacetiletá útočnice švédského celku Pixbo Wallenstam.

"Z jiného úhlu pohledu to může být naděje do budoucna, protože třeba Švýcarkám končí spousta hráček, snad půlka týmu. My na to měly ale teď a tady. Je těžké se koukat za dva roky, vždyť si to říkáme v podstatě každé dva roky, že to bude lepší," dodala Krupnová, vedle které mají jedinou českou medaili ze současného týmu ještě brankářka Jana Christianová, obránkyně Hana Koníčková a útočnice Adéla Bočanová a Tereza Urbánková.