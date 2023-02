Nastupující prezident Petr Pavel dorazil na návštěvu Ústeckého kraje

Ústí nad Labem - Nastupující prezident Petr Pavel dorazil do Šluknova na Děčínsku na schůzku se starosty okolních obcí. Příjezd sledovalo několik desítek lidí, uvítali ho žáci zdejší lesnické školy. Předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář ČTK řekl, že jedním z témat schůzky bude politika soudržnosti. V plánu má dnes Pavel setkání s občany v České Kamenici, návštěvu školy v ústecké vyloučené lokalitě Mojžíř, debatu se zástupci kraje a následně se studenty a veřejností na ústecké univerzitě. Cesta na sever Čech je jeho druhým výjezdem do regionů po volbách, minulý týden byl v Karlovarském kraji.

"Ono na to nebude moc času, ale chceme to téma otevřít, protože to je asi i jeho důvod, proč přijíždí do této lokality," uvedl Kolář. Na selhávání politiky soudržnosti v regionu Severozápad upozornil už dřív senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart (STAN). Ten ČTK řekl, že například obce žádající o dotace na opravy škol musí splnit podmínku, že se bude navyšovat jejich kapacita. "To ovšem třeba pro Šluknovský výběžek neplatí, protože z něj spíš lidé odchází," podotkl Linhart s tím, že to ale neznamená, že by na dotace obce neměly mít nárok. "Vypadá to potom, že si o dotační prostředky nežádají, oni ani nemohou," dodal.

Po setkání se starosty se Pavel ještě zastaví ve firmě Mikov v Mikulášovicích, která je známá legendárními nožíky rybička. Na náměstí v České Kamenici je na programu setkání se zastupiteli města a obyvateli. V Ústí nad Labem si Pavel nejprve prohlédne základní školu Mojžíř a následně se sejde s vedením Ústeckého kraje v krajském úřadě. Návštěvu zakončí Pavel na Univerzitě J. E. Purkyně, kde je na programu setkání se studenty a veřejností.

Pavel, který má trvalé bydliště v obci Černouček na Litoměřicku, byl v Ústí nad Labem na startu kampaně před druhým kolem prezidentských voleb. Vítalo ho tehdy zaplněné náměstí u kostela se šikmou věží. V samotném krajském městě pak ve volbách porazil svého soupeře o 99 hlasů. Krátce po svém vítězství ve druhém kole prezidentských voleb uvedl, že by rád navštívil nejdříve kraje, ve kterých získal větší podporu jeho protikandidát Andrej Babiš (ANO). Pavel ve středu před cestou do Ústeckého kraje uvedl, že ví, že ne každý ho bude vítat s nadšením. "Já ale nechci být jen prezidentem svých fanoušků. Chci naslouchat a sloužit i těm, kteří mě nevolili," dodal.

V Ústeckém kraji Babiš získal 54,47 procenta hlasů, což je nejvíce ze všech tří krajů, kde vyhrál. Babiš vyhrál ještě v Moravskoslezském kraji, tam chce jet Pavel po březnové inauguraci.