Nástupcem Kima by se mohl stát strýc, který byl velvyslancem v ČR

Soul - Nástupcem severokorejského diktátora Kim Čong-una, který se již přes dva týdny neobjevil na veřejnosti, by se mohl stát jeho strýc Kim Pchjong-il, jenž do loňského roku působil jako velvyslanec KLDR v České republice. Uvedla to agentura Bloomberg a další světová média. Noviny v posledních dnech spekulují o zdravotních problémech 36letého Kima; objevily se zprávy, že prodělal kardiovaskulární zákrok, či dokonce, že je ve vegetativním stavu. Podle řady odborníků na KLDR by případný Kimův nástupce byl vybrán z okruhu jeho příbuzenstva. V čele země by tak mohla stanout i vůdcova vlivná sestra, která by mohla vládnout jako regentka, dokud nedospěje Kimův desetiletý syn.

Pětašedesátiletý Kim Pchjong-il je podle jihokorejského tisku synem bývalého severokorejského diktátora a zakladatele komunistického režimu v KLDR Kim Ir-sena. U svého otce, který v KLDR vládl od 40. let do roku 1994, prý upadl v nemilost kvůli svému nevázanému životnímu stylu.

Od konce 70. let byl v podstatě jen v exilu na různých diplomatických postech v Maďarsku, Bulharsku, Finsku, Polsku, aby nemohl zasahovat do politiky v KLDR, uvedl již dříve jihokorejský tisk. V Česku byl velvyslancem od roku 2015, loni v listopadu se vrátil do vlasti. Podle jihokorejského listu Čungang ilbo byl povolán zpátky do Severní Koreje, aby nad ním měl vládce Kim větší kontrolu.

V Severní Koreji mezitím v letech 1994 až 2011 vládl jeho bratr Kim Čong-il, než zemřel na infarkt a nahradil ho jeho syn Kim Čong-un. Ten se naposledy objevil na veřejnosti 11. dubna a od té doby není místo jeho pobytu známé. Jihokorejské zdroje uvádějí, že by se mohl zdržovat v letovisku Wonsan, protože tam byl v posledních týdnech spatřen obrněný vlak, kterým obvykle cestuje. Podle některých názorů se tam uchýlil v obavách před nákazou koronavirem. Není ale vyloučeno, že je Kim skutečně vážně nemocný, i vzhledem k tomu, že je silný kuřák a trpí nadváhou.

Z Kimových příbuzných zastává nejvyšší pozici v KLDR jeho mladší sestra Kim Jo-čong, která bývá v poslední době označována za číslo dvě v mocenské hierarchii Severní Koreje a která se také zúčastnila bratrových schůzek s americkým či čínským prezidentem. Řada analytiků ale upozorňuje, že v severokorejské společnosti vedené výhradně muži by Kim Jo-čong nemohla být nikdy do nejvyšší funkce zvolena.

"Právě proto by se mohli někteří členové severokorejského vedení pokusit dosadit do čela země Kim Pchjong-ila, který je teď v domácím vězení," prohlásil někdejší zástupce severokorejského velvyslance v Británii Tche Jong-ho, který v roce 2016 uprchl do Jižní Koreje.

Jihokorejský poslanec Kim Pjong-ki, který je členem jihokorejského parlamentního výboru pro zpravodajskou činnost, s tímto názorem ale nesouhlasí. "Těmhle teoriím se můžu jen zasmát," napsal v neděli na internetu.

Pokud by se opravdu měl Kim Pchjong-il ujmout moci, znamenalo by to riziko pro množství nynějších vysokých severokorejských činitelů, kteří strávili desítky let tím, že se snažili potlačit jeho vliv, napsala agentura Bloomberg. Když se v roce 2011 ujal Kim Čong-un moci, nemilosrdně se zbavil svých potenciálních rivalů. Popravit nechal svého mocného strýce Čang Song-tcheka a pravděpodobně nařídil i pozdější vraždu svého bratra Kim Čong-nama v Malajsii. Jeho strýc Kim Pchjong-il čistky přežil, což napovídá, že ho Kim Čong-un nikdy nepovažoval za skutečného rivala, píše agentura Bloomberg.