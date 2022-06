Nástupcem Gazdíka by se mohl stát poslanec STAN, ústavní právník Balaš

Praha - Petra Gazdíka, který končí k 30. červnu v čele ministerstva školství kvůli kontaktům s obviněným lobbistou Michalem Redlem, by mohl nahradit poslanec STAN, ústavní právník Vladimír Balaš. ČTK potvrdil, že je v úzkém výběru.

Celostátní sněm hnutí STAN bude kandidáta doporučeného předsednictvem schvalovat dnes večer. Jeho jméno chce představit až po projednání s koaličními partnery. Předsednictvo ve čtvrtek vybíralo podle informací ČTK ze tří osobností. Předseda STAN Vít Rakušan dnes dopoledne uvedl, že představu hnutí už má, ale ještě to není oficiální nominace.

O Balašovi jako Gazdíkovu nástupci média spekulovala. "Říkal jsem, že si umím představit řadu jiných kandidátů. A pak jsem říkal, že si sice nemyslím, že bych to byl já, ale že kdyby náhodou ta volba padla, tak vím, kterým směrem se ubírat a eventuálně s kým a jak," řekl k dřívější informaci, podle které nominaci odmítl.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes v Bruselu novinářům řekl, že zná jména kandidátů a chce znát konečné rozhodnutí STAN do pondělí, kdy by měl večer potenciálního ministra prodiskutovat s prezidentem Milošem Zemanem.

Gazdík ministerstvo opustí po půl roce v době, kdy úřad řeší kapacity škol ve spojitosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny a úpravy učebních plánů škol. Jeho nástupce bude také rozhodovat, kdo povede Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Ředitelku organizace, která má na starosti zejména přípravu a hodnocení maturitních a jednotných přijímacích zkoušek, Michaelu Kleňhovou odvolal Gazdík před měsícem kvůli nespokojenosti s fungováním organizace.

Redlovo jméno se objevilo v kauze údajné korupce v pražském dopravním podnikům, jejímž hlavním aktérem je podle informací uniklých do médií z policejních spisů právě on. Policie tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Obviněných v kauze dopravního podniku by mělo být 12. Jedním z nich je dnes již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček z hnutí STAN, který stejně jako Redl skončil ve vazbě.