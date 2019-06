Následující týden bude velmi teplý, Česko ale čekají i srážky

Praha - Nadcházející týden bude velmi teplý, týdenní průměr se bude pohybovat až pět stupňů Celsia nad normálem. V dalších třech týdnech pak teplota klesne na běžné červnové a červencové hodnoty. Také srážek by mělo být v příštím týdnu více než ve zbytku června. Vyplývá to z měsíční předpovědi počasí, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Předpokládáme, že období od 10. června do 7. července 2019 bude na našem území jako celek teplotně průměrné až slabě nadprůměrné," uvedli meteorologové. Dlouhodobá průměrná teplota v ČR je v tomto období 17 stupňů Celsia. V příštím týdnu by se ale průměr měl dostat nad 20 stupňů. "V následujících týdnech se předpokládá mírné ochlazení, ale týdenní průměry by se neměly odlišovat od obvyklých hodnot pro danou roční dobu," sdělil ČHMÚ.

Z následujících čtyřech týdnů bude nejdeštivější právě ten první. Poté bude srážek ubývat a v posledním červnovém týdnu by jich už mělo být méně než je dlouhodobý průměr. "V prvním červencovém týdnu by srážkový úhrn neměl přesahovat hodnoty obvyklé pro danou roční dobu," dodali meteorologové. Průměrný úhrn srážek mezi 10. červnem a 7. červencem je v Česku 78 milimetrů.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.