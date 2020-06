Následky povodní řeší 160 hasičů, začínají čerpat vodu ze sklepů

Olomouc - Na čištění silnic, nánosy bahna i naplavenin se dnes zaměří přes 160 hasičů, kteří pomáhají s odstraňováním následků ničivých povodní na Uničovsku a Šumpersku. Na místě podle jejich mluvčí zasahuje od rána 30 jednotek včetně těžké techniky, další techniku zajišťují také postižené obce. Voda v oblasti již opadla, hasiči se tak mohou zaměřit na čerpání vody ze sklepů. ČTK to dnes řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

"Budeme dnes pokračovat v pracích, jako je čištění komunikace, čištění koryt řek, odstraňování velkého množství naplavenin. Čekáme, jak opadne voda, což je po noci pozitivní. Vodu tak budeme moci čerpat nejen z domů, ale i ze sklepů. Zajišťujeme také vysoušeče, ale i prostředky na úklid včetně dezinfekce," uvedla mluvčí hasičů. Podotkla, že v obcích bude pomáhat i posttraumatický intervenční tým.

Přívalové deště zasáhly v neděli hlavně oblast Uničova a Šumpersko. Mezi nejpostiženější obce patří Šumvald a jeho místní část Břevenec, Uničov a jeho místní část Dolní Sukolom, Oskava a Dlouhá Loučka, kde voda mnohde dosahovala přes metr vysoko.

Hasiči mají na místě také těžkou techniku z Hlučína, včetně vyprošťovacího automobilu, hydraulického nakládacího jeřábu, rypadla i nakladače. "Voda opadla, je to již výrazně lepší. Pokud nebude pršet, bude to i vysychat. Prvním z nejdůležitějších kroků je zprůjezdnění koryta. Nyní přijde na řadu úklid. Dal jsem již výzvy, že potřebujeme pro tuto oblast poskytnout kontejnery a techniku na nakládání," řekl dnes ČTK hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Doplnil, že dnes by mimořádná rada měla schválit založení účtu na sbírku pro obyvatele z postižených obcí.

V oblasti by podle dopravních informací policie měly být průjezdné již také všechny silnice, které byly v pondělí uzavřeny kvůli vodě. Průjezd obcí Šumvald v délce zhruba sedmi kilometrů je však kvůli následkům záplav dočasně uzavřen, uvedla policie. Hasiči navíc apelují, aby lidé nejezdili, pokud to není nezbytně nutné, do oblastí postižených přívalovými dešti a následnými povodněmi. "Hasiči zde zasahují v nebezpečných a fyzicky náročných podmínkách a práci jim velmi komplikují zvědaví občané, kteří nemají na místě zásahu co dělat," doplnila jejich mluvčí.

Na Uničovsku začalo opět pátrání po pohřešované ženě z Oskavy

Tři desítky policistů, hasiči a dobrovolníci se dnes ráno znovu zapojili do pátrání po pohřešované čtyřiasedmdesátileté ženě z Oskavy na Šumpersku. Seniorka je pohřešovaná v souvislosti s ničivými povodněmi, které oblast zasáhly v noci na pondělí. Podle policie se pod ní utrhl břeh rozvodněného potoka. Policisté mají v plánu prohledat zhruba desetikilometrový úsek řeky Oskavy až po Novou Hradečnou. Podmínky jsou již příznivější, voda opadla, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

"Kolegové se právě rozjeli do okolí, budou propátrávat stejný úsek jako v pondělí, ale s tím, že již opadla voda a podmínky pro pátrání jsou nyní daleko příznivější. Pátrání započaly tři desítky policistů, posíleni budeme také krajskou jednotkou pořádkové policie a v případě potřeby nám vypomohou také hasiči," uvedla policejní mluvčí.

Prohledávat budou úsek toku řeky Oskavy od obce Oskava až po Novou Hradečnou. "Je potřeba znovu propátrat nepřístupná místa, kam jsme se dosud nedostali, poté bude stanoven další postup. Počítáme také s nasazením policejní techniky letecké služby, zatím začalo jen pozemní pátrání," doplnila mluvčí. Během dne by tak mohl stejně jako v pondělí vzlétnout vrtulník i policejní dron.

Řeky na Olomoucku a Šumpersku rozvodněné po silných bouřkách s přívalovým deštěm se vrátily k běžnému průtoku. V zasaženém regionu ani jinde v republice podle aktuálních údajů hydrologů už neplatí žádný ze tří stupňů povodňové aktivity. Druhý povodňový stupeň byl v pondělí večer ještě na Oskavě v Uničově, po 21:00 řeka klesla na první a dnes před čtvrtou hodinou ráno se hladina dostala na běžnou úroveň.