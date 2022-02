Následky podpory Moskvy by podle Focusu měl pocítit i bývalý kancléř Schröder

Berlín - Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, který působí v ruských energetických společnostech a kterého pojí s ruským prezidentem Vladimirem Putinem přátelství, v Německu dlouhodobě čelí kritice kvůli obhajobě zájmů Moskvy. I během nynější ukrajinsko-ruské krize se staví na stranu Ruska, když obvinil Kyjev z řinčení zbraněmi. Podle magazínu Focus je nyní čas, aby sedmasedmdesátiletý Schröder pocítil důsledky svého chování. Možným sankcím proti Schröderovi se věnuje také německá mutace portálu Euronews.

Schröder podle Focusu nepatří k oligarchickému okruhu prezidenta Putina, na které by odvetná opatření Evropské unie mohla být namířena. "Je nanejvýše Putinovým číšníkem," uvedl magazín. Poukázal také na to, že v Německu navíc bývalého kancléře chrání západní vymoženost v podobě svobody projevu, přesto by se měl za své činy zodpovídat.

"Bývalý kancléř Schröder není obyčejný občan. Má výhody a příjmy z rozpočtu na personál, kancelář a služební vůz, díky čemuž z davu vyčnívá," uvedl Focus o nárocích, na které má jako někdejší šéf německé vlády právo. "Neměla by mezi ně ale patřit také obzvláštní odpovědnost?" položil si magazín otázku.

"Gerhard Schröder je místo toho věrný autokratovi, který je připraven k invazi a jehož stále otevřenější nároky na imperiální moc ohrožují bezpečnost Evropy, Schröder tak jedná proti zájmům země, které kdysi přísahou slíbil zachovávat mír a svobodu," dodal Focus.

Server Euronews se věnuje možnosti, kdy Evropská unie po případné ruské invazi na Ukrajinu uvalí sankce na ruský energetický sektor. Zde je Schröder velmi činný. Je předsedou výboru akcionářů společnosti Nord Stream a předsedou představenstva firmy Nord Stream 2. Tyto podniky spravují plynovody vedené Baltským mořem, které spojují Rusko a Německo. Je také šéfem dozorčí rady v ruské státní energetické společnosti Rosněfť a v létě by se mohl stát členem dozorčí rady ruského státního plynárenského podniku Gazprom.

"Pokud by se opravdu jednoho dne ocitnul na sankčním seznamu EU, nemohl by už tento sociálnědemokratický politik v EU prakticky provádět žádné bankovní obchody," uvedl Euronews. Na toto riziko upozornil také deník Berliner Zeitung.

List Berliner Zeitung napsal, že EU nicméně doufá, že Schröder by v obavě o své finanční toky mohl přimět Putina, aby vyhrocené napětí zmírnil. "Zda by to ovšem na Putina emocionálně zapůsobilo, není jasné," dodal.

Za své prokremelské postoje čelí Schröder v Německu značné kritice, a to i ve své domovské sociální demokracii (SPD). Ostře se proti němu vyhradila například šéfka Jusos, mládežnické organizace sociálních demokratů, Jessica Rosenthalová. Generální tajemník SPD Kevin Kühnert v rozhovoru s deníkem Rheinische Post ale uvedl, že vyloučení ze strany Schröderovi kvůli odlišnému názoru a hájení obchodních zájmů nehrozí.

Na vztah Schrödera, SPD a vlády musel na tiskové konferenci po dotazech novinářů reagovat i sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz. "Nehovoří za Německo," řekl Scholz o bývalém kancléři.

Problémům Schröder nečelí jen v politických kruzích. Svaz daňových poplatníků vyzval bývalého kancléře, aby se vzdal výhod, na které má jako někdejší šéf německé vlády nárok. "Lobbuje za ruské hospodářské zájmy infrastrukturou financovanou z německých daní," uvedl v rozhovoru s deníkem Bild místopředseda svazu Michael Jäger. Na personální výdaje své kancléře totiž Schröder v loňském roce dostal z německého rozpočtu 407.000 eur (asi deset milionů korun).