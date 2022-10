Nashville vyhrál i druhý zápas v Praze proti San Jose, tentokrát 3:2

Praha - Hokejisté Nashvillu vyhráli na úvod nové sezony NHL i druhý zápas v Praze proti San Jose, tentokrát 3:2. Sharks dvakrát vedli, ale ani to jim na úspěch nestačilo. Dva góly vítězů, kteří stejně jako v pátek při vítězství 4:1 rozhodli duel ve druhé třetině, dal švýcarský útočník Nino Niederreiter.

Sharks nastoupili opět s obráncem Radimem Šimkem a útočníkem Tomášem Hertlem v sestavě. Do vedení je poslal Luke Kunin, už ve druhém dějství vyrovnával Niederreiter, na jehož zásah odpověděl bleskově kapitán kalifornského celku Logan Couture. Ještě do druhé přestávky však otočili skóre Filip Forsberg a Niederreiter.

"Byl to naprosto jedinečný víkend pro Radima i Tomáše. Chtěli jsme získat co možná nejvíce bodů, což se bohužel nepodařilo, ale určitě jsme dnes předvedli výkon, na kterém můžeme stavět," řekl kouč poražených David Quinn.

Americkou hymnu zazpívala stejně jako v pátek Tonya Graves, českou tentokrát Aneta Langerová. Následovalo slavnostní buly, které mezi Radima Šimka a Romana Josiho vhodil Jaromír Jágr. Při svém nástupu na led si druhý nejproduktivnější hráč historie NHL vysloužil patrně největší aplaus zaplněných ochozů za oba hrací dny.

"Bylo to moje první - a asi i poslední - buly. Užil jsem si to, jsem rád, že jsem mohl Jardovi podat ruku. Nikdy předtím jsem ho nepotkal. Je to další zážitek pro mě, co se týče zájezdu do Prahy, který jsme měli jako tým. Budu na to vzpomínat do konce života," řekl Šimek.

Trenéři obou týmů dali dnes prostor gólmanům, kteří v pátek nechytali. Brankoviště San Jose střežil místo Reimera Kähkönen, na druhé straně Sarose nahradil Lankinen.

Jediný úspěšný střelec San Jose při páteční porážce Hertl vstoupil do zápasu trochu nešťastně, když si hned během úvodního buly vyměnil názory s Johansenem a už po pěti sekundách mířil na trestnou lavici. Predators sehráli velmi dobrou přesilovku, Kähkönen se hodně rychle zahřál několika zásahy, ale stav se nezměnil.

Na začátku čtvrté minuty si zkusili početní výhodu i Sharks. Hertlovi při zakončení z úhlu sklouzl puk, ale i tak nechybělo mnoho, aby tím překvapil Lankinena, jenž se vzápětí vyznamenal výborným zákrokem po Meierově ostré ráně. V šesté minutě Duchene orazítkoval horní tyčku za Kähkönenovými zády.

Ve 14. minutě se proti pravidlům provinil Jeannot a tentokrát už se měnilo skóre. Při prvním pokusu o dorážku ještě Kunin ztroskotal na levém betonu Lankinena, ale dostal se ihned znovu ke kotouči a snadno poslal svůj tým do vedení. To mohl navýšit krátce před přestávkou Labanc, jenže neuspěl.

Během druhé části nabral zápas na obrátkách. Ve 25. minutě byl ve správný čas na správném místě Niederreiter a pohotově vyrovnal. Jenže už po deseti sekundách přišla blesková odpověď - těsně za kruhy dostal nabito Couture a propálil Lankinena.

Uběhly však jen necelé dvě minuty a Predators znovu srovnali krok. Forsberg při prvním pokusu ještě ztroskotal na Kähkönenovi, ale švédský útočník vzápětí objel branku a snadno poslal puk za čáru - 2:2. V polovině zápasu pálil po Hertlově krásné přihrávce Meier, ale Lankinen zasáhl maskou

Když už byli Predators v plném počtu, sami udeřili. Po skvělé nahrávce Tolvanena zakončil chytře do protipohybu gólmana Niederreiter. V následné přesilovce měli Predators řadu dalších příležitostí ke zvýšení náskoku, ale Kähkönen odolal.

Zkraje třetího dějství měli Sharks k dispozici přesilovku, přes několik dobrých pozic ale na vyrovnání nedosáhli. Neúspěšní byli ve stejné herní situaci ale i hráči Nashvillu. Ve 48. minutě pálil nebezpečně z kruhu Šimek, krátce nato nechybělo mnoho, aby po Labancově dobré ráně dorážel do odkryté branky Hertl.

Netrvalo dlouho a Šimek se vydal na další útočný výpad v touze po obratu. Při zakončení zblízka ho však znovu vychytal Lankinen. V závěru to Sharks zkusili s dlouhou hrou bez gólmana, během níž byl blízko úspěchu tečovanou ranou Karlsson, s dorážkou neuspěl Hertl a bylo po nadějích.

"Odehráli jsme výbornou třetí třetinu. S velmi dobrým soupeřem jsme i tentokrát prohráli, ale vážně se mi líbilo, jak jsme dnes hráli, byl to docela velký posun oproti tomu prvnímu zápasu," uvedl Quinn.

"Lankinen nás zachránil několika výbornými zákroky. Měli jsme tam pár horších chvilek, ale poučíme se z toho. Nejdůležitější je, že jsme i tentokrát zvítězili. O tom to je, zejména na začátku sezony. Celkově vzato to pro nás byl dobrý 'výlet' a kluci si zaslouží pochvalu, jak to všechno zvládli," řekl trenér vítězů John Hynes.

San Jose Sharks - Nashville Predators 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Kunin (Lindblom, Ferraro), 25. Couture (Lorentz, Ferraro) - 25. Niederreiter (Johansen, Josi), 27. Forsberg (Duchene, Mikael Granlund), 33. Niederreiter (Tolvanen, McDonagh). Rozhodčí: St. Pierre, Charron - Galloway, Nansen. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Střely na branku: 33:18. Diváci: 17.023. Hvězdy zápasu: 1. Nino Niederreiter, 2. Mario Ferraro, 3. Roman Josi.

San Jose: Kähkönen - E. Karlsson, Ferraro, Megna, Vlasic, Benning, Šimek - Kunin, Hertl, Meier - Labanc, Couture, Lindblom - Nieto, Bonino, J. Svečnikov - Gadjovich, Sturm, Lorentz. Trenér: David Quinn.

Nashville: Lankinen - A. Carrier, Josi, Ekholm, McDonagh, Fabbro, Lauzon - Duchene, Mikael Granlund, Forsberg - Sherwood, Johansen, Niederreiter - Jeannot, Sissons, Trenin - Tolvanen, Glass, Cole Smith. Trenér: John Hynes.